騰雲機量產 偵蒐電戰添利器

2017-12-30

空軍將成立無人機偵察中隊

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文昨在中科院宣布我國自研自製的「騰雲」大型無人機將投入量產。該型無人機除可進行偵蒐、戰場管理等任務外，軍方亦有意發展該機種為具電子偵蒐、干擾功能的「無人電戰機」。據透露，軍方規劃在騰雲機量產後，在空軍成立無人機偵察中隊，加強軍方偵蒐能量。

軍方明年提出規格要求

騰雲機為中科院自行研發的大型無人機，外傳參考美國「掠奪者」無人機構型研製而成，具備全自主起降、巡航能力，以及長時間滯空能力。該機型二○一五年首飛，目前僅有一架原型機，已在多場國軍營區開放、國防展亮相。

不過，美軍「掠奪者」無人機具備有限度的空對空、空對地打擊能力，可掛載兩枚地獄火對地飛彈或刺針對空飛彈。我軍方設計「騰雲」無人機時，在機翼下方預留掛架，外傳也具備掛載飛彈能力；但據悉，軍方考量台海環境與中國防空能力，是否適合採用無人攻擊機，目前還未定案。不過，既有掛架仍可掛載救生莢艙，便於救災、人道救援任務。

中科院規劃，騰雲無人機可加裝偵蒐天線、干擾設備，成為無人電戰機，如遭遇戰事，騰雲無人機可在我方戰機抵達之前，飛抵敵區干擾其雷達，掩護我國戰機打擊敵軍目標。

據透露，總統對外宣示量產「騰雲」無人機後，軍方將在明年提出規格要求，如評估通過，會以最快速度建案量產，至於量產數量仍待評估。