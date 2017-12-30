空污無關政治 蔡總統盼兩岸溝通防制

2017-12-30

也會與日韓進行交流

〔記者蘇永耀／桃園報導〕空污問題引發各界關注，總統蔡英文昨日表示，空污問題是區域內國家共同面對的問題，無關政治，是與人民健康有關的議題，「很適合，也應該是兩岸進一步溝通的一個議題」。

蔡總統、副總統陳建仁昨前往桃園龍潭參訪中科院研發展示館，並與媒體年終茶敘。媒體詢問，日、韓已與中國協商空污問題，在目前兩岸情勢下，台灣的對策為何？蔡總統表示，兩岸交流仍持續，雖然沒有進行政治層次較高的交流，但技術、一般性的交流都持續進行。

兩岸關係不會暴走、不會僵住

蔡總統強調，健康對人民來說是最重要的事，「也應該是我們大家最大的共識所在」。空污的問題無關政治，而是人民健康的問題，這項議題「很適合，也應該是兩岸進一步溝通的一個議題」。

對於兩岸關係，蔡總統昨也要國人放心，強調兩岸關係不會暴走、不會僵住，也不會走回過去國民黨威權時代，不相往來的老路。維持現狀是不變的立場，也是台灣向區域、向世界做出的有效承諾。

總統也說，不卑不亢，穩住兩岸，走向國際，這是全體台灣人民共同的期待，也是她的使命。

至於區域合作，總統表示，身為區域的一員，台灣很樂意參與國際或區域間有關空污的對話跟合作。她也提到，其他國家如日本、韓國等周邊國家，也同樣面臨空污問題，台灣會積極與這些國家進行空污防制技術和科技、公共衛生政策等方面交流。

蔡總統說，期待區域內國家在面對共同的問題時，包括健康議題，有更高的共識，「一起來防制空污」。

針對空污問題，總統日前表示，境外移入的污染源占比甚高，請行政團隊在最短時間內參考日、韓等周邊國家近年因應境外移入空污做法與國際經驗，就防制技術、環境科學資訊與可能的國際合作，提出有效的對策，並做成相關政策規劃以因應。