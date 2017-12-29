學者：註冊率排名 有助加速後段班退場

2017-12-29

〔記者吳柏軒、林曉雲／綜合報導〕對於高教少子化衝擊新生註冊率及碩、博士班招生，專家認為有加速後段學校退場功能，也建議官方開出更多教職缺，讓更多菁英看得到未來，願意就讀博士班。

高教工會秘書長、世新大學副教授陳政亮分析，其實前兩年就公布各校科系與學制的註冊率，昨公布的全校註冊率只是加總，如果考生跟家長有心，考大學前就會自行查詢科系資料，如今全校註冊率排名會讓後段學校惶恐，也的確有加速退場功能。

退場的應是辦學不佳的董事會

但陳政亮說，退場應該是「董事會」退場，學校資產收歸公有，老師安置、學生原校畢業，讓大家受到保障。但現在的退場，是老師被學校趕走，學生被迫轉學，校產仍留給原董事會轉型運用，等於政府、師、生三方皆輸，僅辦學不佳的董事會獲利。

全國家長團體聯盟榮譽理事長吳福濱表示，辦不好的學校該退場就退場，至於到底那些學校適合就讀，教育部應該說清楚講明白，而不是讓家長和學生自己上網查。

對於碩、博士多科系招生掛蛋，陳政亮也說，目前台灣太多流浪老師、流浪博士，不少博士兼課多年，苦等專任職缺，磨掉志氣。但博士生缺乏，會衝擊許多領域的研究工作，呼籲教育部正視博士流浪問題。

台灣大學電機系教授吳瑞北則說，少子化現象不可逆，私立學校受困於大學部的生源，前段大學則凸顯在碩、博士班上，未來應朝研究能量不減、教學更扎實方向努力。