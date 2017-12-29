53個博士班招無人 台大也抱蛋

2017-12-29

〔記者吳柏軒、林曉雲、洪瑞琴、廖淑玲、葉冠妤／綜合報導〕在少子化與大環境牽連下，碩、博士班招生情況持續慘淡，今年全台有五十三個博士班招生掛蛋，「有博士學位不代表有工作」是主要原因，呈現高端人才培育持續惡化趨勢。

今年台灣大學有四科系博士班招不到人，包括人類學系、社會學系、分子與細胞生物學研究所、免疫學研究所；成功大學、政治大學的博士班註冊率更低於七成；碩士班招生也慘，不含進修在職專班，有四十一校碩士班註冊率低於七成，其中公立六校、私立卅五校。

台大社會學系已連續兩年招無博士生，台大強調，部分科系招生少、標準高，剛好沒有收到博士生，但科系必須存在，台灣有原住民等族群，需要人類學系專家去研究。

外界認為招生容易的公立學校，有十八校註冊率不滿九成，頂尖大學行列中的陽明大學註冊率也僅八十五．一六％、中山大學八十九．三二％、成大博士班六十三％等，頂大光環有轉黯淡趨勢。

陽明大學教務長李士元表示，碩、博士招生困難是全國性問題，未來將進行碩、博士科系轉型，著重在臨床、實務，搭配未來產業與企業合作。

成大教務長賴明德指出，成大博士班品質控制很好，可能是碩士班就業太好。他預估七到十年後博士班生可能會不夠，教育部若減員額，恐造成日後優秀生想讀博士班沒有機會。

新北市私立明志科技大學主任秘書沈明雄表示，明志科大由綠色能源電池研究中心開設博士班學程，去年首度招生，三個名額滿招，未料今年掛蛋。綠色能源電池研究中心主任楊純誠說，學校的研究、教學助學金不到二萬元，對可能需要養家餬口的博士班學生而言，誘因不足。

教育部高教司長李彥儀表示，大學教職缺額變少，使博士畢業後出路變少，再加上高科技業喜歡用碩士，許多碩士進入業界後，福利不錯，減少繼續攻讀博士學位的誘因。