7校註冊率不到5成 發展特色拚轉型

2017-12-29

〔記者花孟璟、楊金城、洪美秀、林敬倫、翁聿煌、黃佳琳／綜合報導〕教育部首度公布大專院校「全校註冊率」數字，全國一百六十所學校中，花蓮私立台灣觀光學院註冊率僅廿九．八七％墊底，七所新生註冊率不及五成、被評為「後段班」的學校，普遍認為是受少子化大環境衝擊，學校會力拚轉型，扭轉頹勢。

花蓮私立台灣觀光學院代理校長劉家榛表示，學校董事會開學前就已決定轉型，九月開學時僅保留廚藝系、其餘新生轉學，才會只有這麼少人註冊。目前學校正在力拚轉型，除了台運彩資金挹注，轉型計畫書也將送教育部審核，盼各界站在平衡區域發展角度，給東部大學一個公平的對待。

劉家榛說，小不等於品質不好，大也不代表一定優，未來高等教育「不是極小，就是極大」，極小必須有特色、夠專業，學生畢業後為社會所用。

台南鹽水南榮科技大學新生註冊率三十二．一七％，全國倒數第二。校長王俊惠昨天說，將把目前十四個學系在下一學年度整併為十一個學系，加強產學合作，朝小而美的科大發展，提升註冊率。

副校長劉清如指出，南榮註冊率已較去年提升十三％，夜間部進修部註冊率達百分百，有信心逐年好轉。

華梵大學註冊率三十二．四三％，一○六學年度的新生人數僅三七一人，校長高柏園表示，少子化是造成註冊率偏低的主因，註冊率不等於辦學品質。華梵大學財務健全、零負債，尚有現金及特種校務基金等合計十三億元資產，將依計畫需求投入各項教學相關措施與建設。

玄奘大學的新生註冊率僅四十七％，對此，玄大主秘曾國修表示，學校提供優質的教育環境，根據多項評鑑，玄大學生的表現都不錯。

宜蘭縣頭城鎮的蘭陽技術學院如果明年註冊率再低於六成，恐被教育部列入專案輔導，甚至被減招。蘭院表示，除了提供新生入學最高卅萬元獎學金，也將推廣類似在職專班的「回流教育」，力拚招生。

蘭陽技術學院表示，這幾年學校思考轉型，朝專業技職方向努力辦學，明年有信心找回學生，絕對不會有減招及退場的問題。

高美醫專副校長鍾易仲表示，學校位處偏鄉，學生以高雄旗山、美濃等在地學生為大宗，未來會積極對外招生，拿出辦學成績，吸引學子目光。