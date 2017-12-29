大專私校求生 人頭、併班亂象叢生

2017-12-29

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部對各大專院校採用多項指標控管，其中最重要項目為「學生數」，包括新生註冊率、全校人數等檢視指標，因為學生數多寡意味著學費收入，直接影響學校財源。當少子化衝擊降臨，迫使各校在學生數目上夾縫求生，已經引發黑道登門當仲介學生、販賣假學生名冊、籠絡高職老師、併班上課等諸多亂象。

南部學校仲介學生傳聞不斷

亞太創意技術學院校長高永光透露，上任時曾遭遇一身宛如黑道行頭的人頭仲介公司，侵門踏戶直闖校長室，暗示要販賣學生名冊，當下他便直接回絕；不過，學生人頭仲介在南部不少瀕臨招生率死線的學校間卻傳聞不斷，日前就有和春技術學院遭司法調查疑似假學生名冊等案件發生。

私校教師需擔負招生壓力

高教工會透露，招生亂象中，常聽聞私校教師需擔負「招生」壓力，除了將每學期的招生人數與個人教師評鑑掛勾，亦曾聽聞有私校與高職端直接合作，私相授受，如高職老師將整班學生推薦給某私校入學管道，可換取該校的大專講師證，以此到其他大專兼課、換取名聲等。

也有中南部私校教師私下指出，不正派辦學的學校會想盡辦法節省成本，如採併班上課，降低不同科系的必修課，像是電機系、數位媒體系等原本各要開四學分，就減半各開二學分，再叫兩系學生跨系選課，等於讓學生不符科系專業修業；甚至開出一學期只要聽五次演講的大一必修課程，付五次演講費找人，就能收到全校新生的學分費。

高教工會呼籲教部介入調查

高教工會組織部主任林柏儀認為，招生困難的學校有許多種原因，如少子化、地處偏遠、科系退流行、刻意不正派辦學等，各種原因而導致註冊率不佳，教育部不該只公布註冊率，以為叫大家避開就能解決問題，甚至放任這些學校停辦、退場，應積極主動介入，查有違法亂紀就依私校法直接解散董事會，才能避免私校覬覦校產而把持不放，侵害師生權益。