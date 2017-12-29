時力搞民粹 恐弱弱相殘

2017-12-29

記者曾韋禎／特稿

立法院甫於十二日三讀通過「公民投票法修正案」，大降公投的提案、成案、通過門檻，立法院時代力量黨團隨即在十八日提出六項公投題目，交由網友票選，並於一週後的廿六日宣布，將推動「最低工資法」公投，合併明年的地方選舉進行投票。

姑且不論時力是否想藉此炒熱議員選情，光是以「保障最低工資應滿足勞工及其受扶養親屬的基本生活所需」做為公投題目，就可能讓台灣的就業、家庭、物價、經濟產生極為嚴重的後果。

首先，何謂「受扶養親屬的基本生活所需」？依主計總處之定義，基本生活費為「每人可支配所得中位數六成」，今年的每人基本生活費約為十六萬六千元。若以該標準入法，扶養愈多親屬者的基本生活費愈高；是否意即單身貴族的月薪只需一萬三千元，獨力扶養四口之家者就需五萬五千元？

結果雇主可能不敢聘用家有老小者，勞工為了爭取被僱用的機會，也連小孩都不敢生了，更別說在人口高齡化的未來，還有已老邁的父母要負擔。

而因此提高的平均薪資，不但會立即反映在物價上，拉高基本生活費而形成惡性循環。微利的傳統產業或服務業，還可能因成本暴增而提前走向倒閉，反造成更多失業人口。

除非台灣走向政府統治一切的共產社會，可以數人頭來給薪水，否則在自由經濟市場大搞齊頭式的平等，最終只是弱弱相殘，徹底犧牲掉弱勢產業與底層民眾，造成無可挽回的社會悲劇。