最低工資法公投 朝野保守回應

2017-12-29

涉及薪俸等 不得列入公投

審議委員會 可能擋下提案

〔記者彭琬馨、黃佩君／台北報導〕時代力量本週二舉行記者會，宣布將推動「最低工資法」公投案，盼與二○一八大選合併進行。對此朝野立委多認為，公投法明文規定，涉及預算、租稅、薪俸、人事等案件不得公投，時力的提案可能在審議委員會時會被擋下，恐怕「不太可行」。

時代力量黨團日前依據網路票選結果，召開記者會表示，將推動支持率最高的「最低工資法」法律創制公投案，盼能保障勞工最低工資，應滿足勞工及其受撫養親屬的基本生活所需，並於該法中明訂最低工資的計算公式，依時力目前提出的草案版本，試算最低工資為二萬六千八百六十七元。

勞工出身的民進黨立委鍾孔炤表示，時力提案將最低工資綁公投，牽扯到人事、成本等問題，「不能單純以支不支持最低工資法」來討論，還須檢討現行法律是否有牴觸，他認為在推動上「不太可行」。

國民黨立委林為洲受訪時強調，公投法明文規定，預算、租稅、薪俸、人事不得列入公投，時力的提案「畢竟還是在決定薪資的計算公式」，中選會審議時，恐怕會有疑慮。

林為洲說，國民黨當然支持適度提高基本工資，但要達到此目標，「不一定得靠公投」，時代力量盼能制定最低工資計算公式，讓所有行業一體適用，過度理想化，他認為「實在不太可能」。

對於總統蔡英文日前表示「最低工資夢想數字為三萬元」，民進黨立委管碧玲昨在立法院經委會中提案，經濟部應按照行業建立「合理薪資資料庫」，作為第三方參考依據，來刺激企業調高薪資，解決低薪問題。最後經委會通過提案，要求國發會與經濟部展開全面普查、分析，共同建立合理薪資資料庫。

小辭典》

☆什麼是最低工資法？

目前的「基本工資」，是由勞資雙方加上主管機關及學者專家組成的基本工資審議委員會，於每年定期開會，協調基本工資調漲幅度；而勞動部研議中的「最低工資法」，規劃將最低工資標準入法，明訂調整「參數」，制度化工資調整機制，事業單位支付勞動者工資不得低於最低標準。

☆優缺點︰

優點包括保障勞工薪資、維護勞工尊嚴、維持社會穩定、淘汰無良企業等；但缺點恐有實際落實困難、扭曲自由市場、勞資衝突加劇等，甚至可能造成排擠低技術、低學歷勞工就業機會的反向效果。

製表整理︰記者李雅雯、高嘉和