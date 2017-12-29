主計總處調查︰職缺增加 平均起薪近3萬

2017-12-29

缺工21.8萬 近10年次高

〔記者鄭琪芳／台北報導〕景氣回溫，缺工數及職缺起薪攀升。行政院主計總處調查，今年八月底工業及服務業空缺數為二十一．八萬個，年增一．一萬個，為近十年同月次高；空缺率則為二．七九％，年增○．○九個百分點。此外，廠商提供職缺平均月薪二萬九九八六元，為歷年新高，年增五．八五％或一六五七元。

主計總處指出，今年八月底，空缺數二十一．八萬個，較去年同月增加一．一萬個，已連續兩年成長，其中因業務量增加造成的空缺增加一．四萬個，因員工退休或離職等增加五千七百個。

各行業中，製造業空缺八．六萬個、占三十九．三％，年增六千個最多；醫療保健服務業一萬個、占四．六％，增一千八百個；批發及零售業四萬個、占十八．二％，增一千二百個。

若按空缺率觀察，以住宿及餐飲業三．八六％最高，年增○．○七個百分點；不動產業三．七八％次之，降○．五八個百分點；支援服務業三．三三％居第三，增○．二一個百分點。

主計總處指出，以職類來看，技藝有關工作人員、機械設備操作及組裝人員空缺六．七萬個、占三十．五％，年增六千七百個最多；技術員及助理專業人員五．三萬個、占二十四．二％，增三千四百個居次；服務及銷售工作人員三．七萬個、占十六．八％，增一千八百個居第三。

另外，廠商提供按月計薪職缺，最低僱用經常性薪資（固定月薪，不含獎金、紅利及加班費等）平均二萬九九八六元，為調查以來新高；其中，主管及監督人員五萬○八七六元最高，專業人員四萬○九八八元居次；基層技術工及勞力工二萬二九一五元最低，技藝有關工作、機械設備操作及組裝人員二萬六○五二元次低。