工總︰勞動成本年增1786億

2017-12-29

〔記者羅倩宜／台北報導〕全國工業總會昨試算，假如基本工資（最低薪資）調高到三萬元，薪資加勞健保等法定勞動成本，全台雇主每年將多支出一七八五．六億元。中小企業總會表示：「中小企業都是小本經營，若短期內調漲太多，很難承受。」

工總試算，以調高後的基本工資二萬兩千元計算，增至三萬元後，每人每月薪資約多八千元，法定勞動成本（勞保、健保、勞退及行政代金等）約占薪資兩成，其中勞保部分雇主負擔七成、勞工兩成、政府一成，健保部分雇主負擔六成；以目前全台領取基本工資人數約一五五萬人來說，推算全台雇主每月將多付一四八．八億元，一年下來是一七八五．六億元。

工總直言，這就是為什麼雇主寧可多發獎金也不願調薪，因法定勞動成本占薪資比重高達兩成，雇主幫勞工加薪每一萬元，還要付給政府兩千元，總計是付出一．二萬元。

僱工占78％ 中小企業衝擊大

全國有一四○多萬家中小企業，占整體僱用人數比率七十八％，若基本工資增至三萬元，所受衝擊最大。

中小企業總會理事長林慧瑛表示，以現階段台灣經濟狀況來看，基本工資要拉高到三萬元的條件尚未成熟，尤其中小企業都是小本經營，若一下子調漲太多，很難承受；工總理事長許勝雄說，企業當然會設法用更好的誘因來吸引人才，但中小企業的資源有限，例如小型工廠、攤販、工作室等，很難在短時間因應基本工資大漲，「我不認為中小企業能夠承受。」

商總理事長賴正鎰認為，薪資高低應由市場決定，一旦ＧＤＰ提高到某個程度，基本工資自然水漲船高，「我希望基本工資漲到五萬元，那代表台灣的ＧＤＰ成長很多」；但這得要政府和民間共同努力，把ＧＤＰ這塊餅先做大。