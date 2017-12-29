臨會拚五大案 賴揆與綠委達共識

2017-12-29

總預算、勞基法、稅改、水利會、監委人事同意權

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院法定會期本月底將結束，行政院長賴清德昨與民進黨立委舉行便當會，雙方達成共識，將由民進黨團連署在明年一月五日到一月卅一日召開臨時會，預定通過勞基法一例一休修法、明年度中央政府總預算案、涉及稅改方案的「所得稅法修正草案」、監委補提名的人事同意權案及「農田水利會組織通則修正草案」等五大議案。

民進黨立委與行政院原本都有意將改善空污問題的「空氣污染防制法修正草案」列入臨時會議程，部分黨籍立委也主張在臨時會審查政院版的「礦業法修正草案」；不過，由於空污法大翻修的條文眾多，部分立委擔心臨時會沒有充分時間開委員會好好討論，至於礦業法的修正，民進黨內部仍有雜音，昨確定這兩項不列入臨會處理。

攸關水利會改為官派的「農田水利會組織通則修正草案」，以及延宕許久的監委補提名的人事同意權審查，民進黨團認為都有急迫性，因此也列入臨時會議程要處理；尤其是水利會改制的修法與政院版一例一休修法，預估臨時會將引發朝野立委的角力。

行政院副發言人張秀禎會後轉述說，昨由賴院長主持的便當會，決定臨時會審議上述五案，將由民進黨立委在明年一月二日連署請求召開臨時會，一月三日舉行朝野協商，一月五日上午舉行談話會，當天下午就舉行院會，臨時會預定開到一月卅一日。

張秀禎說，賴院長會中也要民進黨立委多加幫忙，讓行政院的重大法案能儘速通過。賴清德昨稍早在主持院會時表示，明年一月起將陸續聽取各部會業務報告，要更了解各部會推動業務情形，也要為籌編二○一九年度總預算預作準備。