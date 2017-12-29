行政區重劃 地方首長多支持

2017-12-29

〔記者鍾泓良、黃鐘山、陳冠備／綜合報導〕行政院長賴清德宣布研議行政區重劃，並提出「財政收支劃分法」修法版本，地方首長多表示支持。台中市長林佳龍說，落實台灣民主化後，最需完成真正均衡發展的台灣；彰化縣長魏明谷認為，這樣資源分配才會公平；屏東縣長潘孟安建議，過去財劃法是以人口為依據，建議納入面積重新規劃；台北市長柯文哲也說，當年的六都設計很怪，違反區域治理，「要改也可以，但要改好不要越改越差」。

林佳龍︰重劃落實均衡發展

林佳龍昨說，期盼中央在財政分配方面能有一套設計，鼓勵地方政府積極發展經濟與文化、觀光特色，並將這些發展的歲收多留在地方運用；他強調，台灣當前最重要課題就是國土重劃與區域均衡發展，「行政區重劃」可避免台灣是一個國家卻有四種不同層級地方政府狀況，改善發展的阻礙。

柯文哲︰長久議題無關選舉

柯文哲指出，行政區重劃是滿嚴肅的事情，當年為什麼會劃成六都，這設計很怪，違反區域治理，「要改也可以，要改好不要越改越差」。有人質疑這涉及政治、綁樁，因為可能會動到選區；柯文哲笑說，行政區重劃很嚴肅要考慮很久，跟明年選舉一定沒關係，「我們國家效率沒有這麼高，不可能今天講明天就改。」

魏明谷︰資源不該城鄉差距

魏明谷昨表態力挺，直言應把縣都廢掉，改制成市，全部直屬中央，這樣六都之外的縣民才不會有當二級國民的感覺，未來資源分配依人口數為基準，全國享有相同的福利，這樣才公平。

魏明谷也建議，中央應儘速制定國民福利基本法，讓國民的福利平等；「建設」有城鄉差距無可厚非，但是「資源」不該有城鄉差距，呼籲行政院一定要正視中南部非直轄市縣市的聲音。

潘孟安︰建議納入面積規劃

潘孟安表示，過去「財政收支劃分法」單以人口為依據，以屏東縣為例，人口雖只有八十三萬人，但土地面積不輸給六都任一個，這些縣境都需要經費去維護修繕，所以不單用人口計，建議納入面積重新規劃。嘉義縣長張花冠說，她樂觀其成且盼加速規劃，台灣區域發展不均與城鄉差距，六都時代後更加嚴重，六都成為名副其實的「磁吸怪獸」。

徐耀昌︰改善財劃當務之急

苗栗縣長徐耀昌表示，六都存在的「必要性」也應納入檢討，目前財劃法分配有六成用在六都，台灣省所屬縣市只分到四成，改善財劃法才是當務之急；他對政院政策沒有預設立場，只是公務員職等調整，與行政區重劃，並不是非得綁在一起，建議脫鉤個別處理。