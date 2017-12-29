工商界肯定︰早該做了

2017-12-29

德國、新加坡等友善移民國家 人均ＧＤＰ數倍台灣

〔記者羅倩宜／台北報導〕國發會啟動研擬新移民法，工商界都表示肯定，強調德國、新加坡等友善移民國家，人均ＧＤＰ（國內生產毛額）不僅遠超過台灣、且ＧＤＰ成長也優於台灣，早就該做了！過去台灣人才是「高出低進」，未來應吸引會計師、律師、工程師等專業人才，並建議勞動部不宜過度保守，放寬外籍專才及技術人才或投資移民來台，並不會搶走本勞工作機會，「因現況就是要發展關鍵產業找不到人才。」

勞動力年年減少 內需市場萎縮

商總理事長賴正鎰表示，很早就提議放寬白領移民，並建議政府制定投資移民法，主要是台灣勞動力年年下降，二十年內人口將減少三百萬人，一定必須靠外來移民，假如不開放移民，不僅內需市場縮小、出口產業也會因缺工外移；以商總旗下產業來說，觀光旅館業需要有國際經驗的高階主管、SPA專業技師，銀行金融業也需要基金管理等白領人才。

商總指出，德國、新加坡及瑞士都是友善移民的國家，經濟表現也都很好，台灣在鼓勵移民上，已經大幅落後；國內有藍領外勞數十萬人，但白領外勞幾乎沒有，但除了制定新移民法，稅率的配套也要到位，才能吸引人才；商總認為，台灣的綜所稅最高稅率四十七％太高，必須降低才有誘因。

人才高出低進 推新法引專才

工總秘書長蔡練生表示，台灣進入少子化時代，人口快速老化將產生兩個結果，就是內需市場萎縮、生產力降低，這也是各國共同的課題，「過去日本是移民政策最保守的國家，但近年也逐步開放。」

工總認為，過去台灣優秀的人才如金融業、工程師，都到海外發展；而引進的外勞多從事勞力密集的生產線工作或家庭照護，形成人才「高出低進」的現象；「推新移民法，勞動部要從開放的角度來看，現在企業普遍缺人，白領外勞進來並不會搶走本勞工作，還可帶動內需及提高產業競爭力。」