國發會︰研擬友善移民法 解產業需求

2017-12-29

〔記者李雅雯／台北報導〕因應台灣人口高齡化、少子化危機，行政院長賴清德拋出攬才、留才等規劃，指示擬定新的移民法規。國發會主委陳美伶昨表示，新移民法規將以彈性、放寬為宗旨，盤點台灣未來重點發展產業及所需人力背景等來制定友善移民專法，政策方向預計農曆年後出爐；她強調，訴求對象會鎖定在經濟移民，目的是要補足國內技職教育消失後缺少的技術人才，不會鬆綁藍領外勞，也會設計把關門檻，保障本國勞工就業機會。

整合相關法規 彈性放寬專業人才

她指出，因當年時空背景考量，「入出國及移民法」是以「管制」、「規範」為立法出發點，不同於現在得吸引國際專業人才、補充勞動力的需求目標；且其他關於國際專業人才引入的相關法規四散在「就業服務法」、「國籍法」、「大學法」等條文中，與目前政策需求有落差，有整合的必要。

陳美伶強調，在少子化及老齡化雙重危機下，我國工作年齡人口開始縮減，到二○三○年將降到一五一六萬人，較二○一五年高峰時一七三六萬人、減少二二○萬人；依最新人口推計預估，到二○六一年甚至將跌破千萬人。

她指出，新移民法目的在於創建友善移民環境，站在彈性、放寬角度，讓國際專業人才可進入台灣、留在台灣，解決產業缺工問題，補足台灣缺乏勞動力；制定新移民法前，將先從盤點現行法規、檢視產業需求著手。

設計把關機制 明年春節後說明

陳美伶指出，新移民法訴求對象會鎖定在經濟移民（中階技術人力、投資移民、僑外生等），台灣工作人口持續減少，產業仍有人力需求，盼能帶動國際人才到台灣工作、就業、投資，維持台灣競爭力水準；預計明年春節後對外說明大方向。

她強調，新移民法會設計把關機制，保護本勞就業機會；台灣勞動力即可滿足的產業不會劃入、不會再鬆綁藍領外勞，目的是要補足國內技職教育消失後缺少的技術人才，且不排除針對薪資、學歷以及證照等設計認定門檻，至於是否設定人數總量管制尚在討論中。