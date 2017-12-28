婉拒世大運游泳池 桃市槓上北市

2017-12-28

〔記者陳昀、鍾泓良、梁偉銘／綜合報導〕「大禮」變成「燙手山芋」？

台北世界大學運動會落幕後，當時安裝在國立體育大學的二座組裝式游泳池，體育署核定移交給爭取的桃園市，桃園市長鄭文燦大讚是禮物，市府也編列一．一億元要接收。但鄭文燦昨天在市政會議突然宣布，指應負責二次組裝的台北市政府單方來函要求桃市府負責，形同將驗收責任交給毫無經驗的桃市府。加上泳池代理商「被一家綁死」、後續維護營運成本高，決定不要「糊里糊塗地接收禮物」。台北市工務局大地處態度強硬回稱，已有三方協議書，若桃市府拒絕接收，「那就是違約」。

二次組裝約需六千七百多萬元，體育署編列有預算，目前游泳池的產權也已移交給體育署，台北市長柯文哲因而表示，後續將由中央協調。體育署長林德福昨晚回應責無旁貸，會儘快介入協調。他表示相關細節和來龍去脈還有待了解，「兩造之間可能溝通協調有些誤會」。

體育署花費一億七千八百萬元打造兩座世大運組裝式游泳池，桃園市政府四月爭取無償撥用，決定將其中的廿五米練習泳池設在大園國際高中對面的文高一用地，五十米標準泳池設置在平鎮高中旁的文中八用地，昨天全案生變。

北市大地處表示，九、十月北市府、桃市府與廠商簽署三方協議書，確定由桃市負責二次組裝。但桃市體育局副局長房瑞文指出，體育署九月十三日邀集北市府、桃市府開會點交游泳池器材及設備，事後北市府卻在會議紀錄杜撰「北市府、桃市府與廠商簽訂三方協議，由桃市體育局辦理後續二次組裝」。九月廿六日，北市府又來函要脅，若未簽訂三方協議、由桃市府接手後續二次組裝工作，北市府將與廠商中止契約，屆時桃市體育局得自行發包二次組裝泳池，桃市工務局因此出面協助並簽訂三方協議。

桃市府工務局長黃治峯強調，三方協議的前提是「世大運泳池落腳桃園」，既然體育局已確定不接收泳池，將與北市協議將三方協議書「作廢」。

北市大地處回應，雙方九月廿六日對於組裝有歧異，才會促成十一月簽署三方協議，既已簽三方協議後，怎麼還去扯九月的爭議？