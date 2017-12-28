司法新制 被害人可參與訴訟

2017-12-28

〔記者項程鎮、黃捷、吳政峰／台北報導〕近年法官的判決時而引發社會議論，司法院認為被害方的聲音不能被掩沒，全力推動被害人參與訴訟新制，昨完成「犯罪被害人訴訟參與制度及保護規定草案初稿」，未來被害人（包括家屬）可對證據表示意見、詢問被告和對量刑提出意見等。司法院秘書長呂太郎表示，希望透過修法讓法官聽到被害人的聲音，彌補和修復被害人的傷害。

尊重、傾聽被害人的聲音

司法院刑事廳長蘇素娥指出，修法分成兩大區塊，「被害人訴訟參與制度」方面，讓被害人能受到律師扶助和享有閱卷權，並在法院準備和審理期間全程在場，即時對證據表示意見，以及有權詢問被告和表達對量刑的看法。司法院指出，被害人參與訴訟，將以侵害被害人生命、身體、自由及性自主等影響人性尊嚴至鉅的案件為原則，比如殺人、重傷、過失致死或重傷、性侵等罪。

被害人可對量刑提出意見

「被害人保護機制」方面，蘇素娥說，將來法院開庭應適當遮蔽隔離被害人、保護被害人隱私，此外，案件發生後可能有請求損害賠償的需要和修復社會關係，因此偵審中，還可移付調解和轉介社福機構或諮商團體，提供協助修復因衝突而破裂的社會關係。

蘇素娥解釋，被害人出庭常須與被告面對面，還要在旁聽者眾目睽睽下就訊和公布個資，不時遭受二度傷害，故草案規定被害人和被告、旁聽民眾須遮蔽隔離，非必要不得揭露個資，以及親友、社工可陪同到場等。

參與法案研議的林坤賢律師和傅馨儀律師表示，人權不是只有被告才享有，也應尊重並傾聽被害人的聲音，各界長年關注被告人權，被害者受到的關注較少，導致被害人的聲音和痛苦不容易聽見。司法人權進步協會理事長何俊英表示，以往司改方向偏重保護被告防禦權，如今新制焦點轉移到被害人，值得肯定。

呂太郎說，修法後被害人可隨時選任律師參與訴訟，並在司法人員和被害人保護團體共同投入下，建立有溫度的被害人保護網絡。草案初稿共十五條，預定放入刑事訴訟法制定，將邀請各界參與討論、提供建議。

代媽媽嘴命案死者家屬發言的魏憶龍律師表示，此項改革值得鼓勵，應持續推動下去。「台大宅王」張彥文殘殺前女友的死者母親則認為，法官不一定會採用被害人意見，希望刑法能修得更嚴格。