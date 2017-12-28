賴揆拋行政區重劃》張花冠：行政區整併 治本之道 涂醒哲：合併沒好處 各自努力

2017-12-28

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕關於行政區域重劃，嘉義縣長張花冠昨表示，台灣區域發展不均與城鄉差距，於「後六都時代」愈加嚴重，六都吸納經濟資源與人口，台灣整體發展出現嚴重的「馬太效應」，台灣應整合成八到十個區域，否則窮縣會一個個被滅亡。

張花冠說，行政區域重劃及整併是解決台灣諸多問題的治本之道，中央和地方政府都應推動；她認為，嘉義市、縣被拆成蛋黃與蛋白兩區，因此提出縣市合併「蛋黃蛋白論」，認為完整的蛋才健康。

對此，嘉義市長涂醒哲說，「縣市可合作往上提升，不可合併往下沉淪」，合併對嘉市沒有好處，市議會今年五月還完成跨黨派連署，反對嘉義縣市合併，例如議長蕭淑麗也認為嘉市已都市化，不希望合併後被虛級化、市政府變市公所，連市議會都變成市民代表會，所以嘉義縣市可以合作，但「兄弟爬山，各自努力」。

至於財政收支劃分問題，張花冠認為，行政區域重劃才是重點，調整財政收支劃分法可能頂多增加幾億元經費，對窮縣整體財政幫助不大。

涂醒哲說，行政區重劃、非六都公務人員外流等問題，他之前曾向蔡英文總統提及，建議可以遷都到嘉義，因為嘉義有高鐵、交流道等交通便利，還有許多台糖土地沒使用，是最需要中央資源的地方。

他說，六都公務人員職等較高、職缺也較多，嘉市基層公務人員只要有升等機會，就會到六都任職，使嘉市吸引人才困難、不公平，應一視同仁。