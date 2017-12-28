賴揆拋行政區重劃》林智堅：人才錢財應統一檢討 竹縣府：合併可減少疊床架屋

2017-12-28

〔記者洪美秀、蔡孟尚／新竹報導〕行政院長賴清德宣示明年啟動研議行政區重劃，並正視非直轄市的縣市缺人缺錢問題，新竹市長林智堅昨針對區域整併議題，呼籲行政院統一檢討各縣市的問題，不要讓人才都跑到直轄市，阻礙市政工作推動。

新竹縣政府綜合發展處處長陳冠義說，新竹縣、市地理位置相當近，民眾工作、生活往來頻繁，合併後，各項議題都不必疊床架屋，如垃圾處理、交通規劃或大型交通建設上，若有兩套標準，易讓民眾無所適從。

至於縣市財源分配，林智堅說，現行財劃法並未考量各縣市財政努力及基本建設需求的指標，使得新竹市對自有財源的努力結果沒有獲得肯定，導致總獲配數減少，形同懲罰，不利竹市發展。

林智堅也依據財政單位的意見說，財劃法對弱勢縣市應合理分配，但對努力開闢財源的縣市，也應給予鼓勵，例如，對竹市有利的部分指標項目，包括自籌財源占歲出比例、人口數增加率、人口密度等，都沒有列入討論，相較於其他縣市，竹市獲配增加數較少，建議行政院將這點納入考量。

新竹縣府則希望修正財劃法釋出財源給地方，讓中央與地方財政劃分更為合理；縣府財政處長黃國峯說，現行直轄市與縣市間採比例分配「中央統籌分配稅款」，六個直轄市獲配六十一．七六％，而土地面積佔七十三％的十六個縣市卻只獲配廿四％，建議提高直轄市以外之縣市獲配比例，以發揮「調盈濟虛」功能。

他也建議提高中央統籌分配稅款財源中所得稅收入提撥比例，以利擴大統籌分配稅款規模，增加地方財源。