患寡又患不均 財劃法修法卡關10多年

2017-12-28

記者鄭琪芳／特稿

地方財政分配屢遭質疑「患寡又患不均」，扁政府曾研擬財劃法修正草案，馬政府也重提修法版本，卻因各縣市意見擺不平，多次在立法院闖關失敗。蔡政府上任後，財政部再度研擬修正草案，原本預計今年完成修法，結果再度延宕。行政院長賴清德昨將財劃法修法列入均衡地方發展的政策，讓卡關十多年的財劃法修法重燃希望。

財劃法修法涉及統籌稅款分配，目前中央統籌稅款「先依比例、再依公式」分配，普通統籌稅款占九十四％（直轄市六十一．七六％、縣市廿四％、鄉鎮市八．二四％），特別統籌稅款占六％。上述分配比例之下，各縣市再依公式分配，直轄市依營利事業營業額、人口、土地面積及財政能力，縣市則依財政收支差短及營業額。

不過，上述分配方式導致分配「不均」且「不足」。以明年度為例，財政部預估中央普通統籌分配稅款（含地方政府統籌稅款短少補助）二五七八．六億元，六都就分走一六七一．二億元、占六十四．八％，以北市分到四一七億餘元遙遙領先，較其餘五都高出一○七億至二二二億元，主因直轄市分配公式以營業額占五十％最高，而企業總公司多設在北市。

現行統籌稅款分配還有「懲罰好學生」的問題，以今年度統籌稅款通知分配金額為例，部分縣市因財政狀況改善、財政收支差短縮小，通知分配金額不增反減，因為縣市分配公式以財政收支差距占八十五％最多；儘管財政部協調主計總處以補助款補足，仍引起不滿。

為解決統籌稅款分配爭議，蔡政府上任後，財政部重新討論財劃法修法，新版草案除維持舊版「把餅做大」、「只增不減」原則，並朝四大原則進行，包括擴大統籌稅款規模、提高地方自主財源、優先彌補財政收支差短、強化財政努力及財政紀律。

另，財劃法修正草案不再採「先依比例、再依公式」分配，改為直接以公式分配，且直轄市與縣市分配公式相同，並以「財政能力」及「財政努力」為主要考量，希望統籌稅款分配更均衡，避免資源集中少數縣市，也避免出現「懲罰好學生」的情況。