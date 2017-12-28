陳明文主張 簡併成7直轄市

2017-12-28

〔記者曾韋禎／台北報導〕行政院長賴清德昨天以同工不同職等為例，拋出檢討行政區重劃的議題。多位朝野立委均對此深有同感，民進黨立委陳明文主張全國簡併為七大直轄市，民進黨立委劉櫂豪認為不應再有直轄市、縣市之分。

劉櫂豪：首都外 各行政區應平等

陳明文早在縣市合併升格時的二○一○年間就直指，全國的行政區分成四等，第一等的就是直轄市，其次是法律有保障的離島及花東，第三等是有科技產業的新竹縣，最後面就像是雲林、嘉義這些什麼都沒有的農業縣。

他表示，中央政府現在確實看到問題了，就應下定決心打造全國一致的行政區劃，全面採行二級政府制；全國可整併為七大直轄市，如花蓮縣與台東縣可併為東部直轄市，北北基宜、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高高屏、離島分別整併，才能以完整的區域治理概念，帶動台灣全面發展。

劉櫂豪則認為，行政區要再合併有其困難，若花、東合併，如此狹長的區域也很難治理。但他指出，區別直轄市、縣市毫無意義，例如桃園只是人口達到一定標準，區域、業務內容完全不變，就從縣市升格為直轄市，官職立刻升一級，預算、人員都增加，這沒什麼道理，除了首都要有特殊的政治地位外，其他的行政區都應平等。

民進黨立委賴瑞隆表示，行政區劃應扁平，不必太多層，進一步進行區域整併，能更有效率進行區域治理，解決空污、治水等問題，也能縮短城鄉差距。

國民黨立委王惠美表示，明明是一樣的工作內容，直轄市的官等高、職缺多，對縣市的公務員造成很大的磁吸效應，這不公平。她指出，公務員的考績，高達八成是甲等，往往造成大鍋飯心態；何不讓甲等減至兩成、提高獎勵，更能留住人才、鼓勵創新？

不過，立院國民黨團首席副書記長李彥秀指出，行政區重劃牽涉到地方政府財政、員額，事關地方發展、規劃的資源分配，應從長計議，不能急就章；她質疑，以賴內閣過去的作風，是否會以地方均衡發展為由，作為綁樁的資源分配？因此更要有完整的想法與討論。