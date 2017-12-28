均衡台灣 賴揆拋行政區重劃

2017-12-28

將提政院版財劃法修正案 盼解決非直轄市「缺人缺錢」問題

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣不少非直轄市縣市長期叫窮，且面臨人才流失，行政院長賴清德昨以「均衡台灣」為題，宣示明年將啟動研議台灣行政區的重劃，並提出行政院版「財政收支劃分法修正草案」，希望解決非直轄市「缺人缺錢」的問題。

賴揆強調，他下鄉從離島、中部、南部一直往北走，深深覺得非直轄市的縣市缺人缺錢，人才不斷流失，這個問題行政院一定要正視。

同工不同職等 人才跑到直轄市

目前台灣行政區劃分為六都（直轄市）及十六縣市，而縣市資源分配不均的問題，也始終未能有效解決。賴揆昨在年終記者會上表明，明年起行政院會審慎開始討論行政區重劃的問題，解決直轄市與非直轄市同一職務不同職等的問題，例如台南市科長九職等，嘉義縣副處長九職等，科長才八職等，人才會跑到直轄市。

賴揆說，非直轄市的問題非常嚴重，以目前地方制度的規劃，沒人沒錢，問題長期存在，因此要開始規劃修財劃法，也希望明年有機會提出政院版本，與立院討論，重啟行政區重劃。

賴揆說，再來是「地方創生」，將由地方社團提出補助申請計畫，發展地方的經濟，讓年輕人才可能回到故鄉，以解決偏鄉人口老化問題；他表示，年輕人一輩子努力，年紀大了總希望含飴弄孫，現在的狀況卻是背道而馳，平常在外打拚，過年過節恐怕還沒辦法回來。

地方創生 讓年輕人回鄉打拚

有關「均衡台灣」政策，賴揆指出，政府現在考慮三個方向，財劃法希望明年擬草案進行討論；第二是行政區重劃，解決同職務不同職等問題；第三就是為地方留才。

立法院本會期明天休會，但明年度中央政府總預算案、勞基法「一例一休」修法與稅改法案的修法迄未三讀通過，民進黨團規劃明年一月加開臨時會處理，對此，賴揆表示，敬請立院儘速通過明年度中央政府總預算、稅改方案與一例一休修法等重大財經法案，讓行政院有機會與全國民眾，在好的法制基礎之上，共同推動經濟發展，他強調，在行政院拚經濟的過程中，很多地方必須借助立院的協助。

此外，被詢及兩岸關係時，賴揆表示，行政院是秉持蔡總統領導，包括善意不變、承諾不變、不走對抗老路，不會在壓力下屈服，兩岸議題必然要在國際的脈絡下做思考，這也是為何日本、美國、韓國非常關切中國軍機最近的動態。