拚生育率 賴揆：2030年達1.4人

2017-12-28

推動私立幼兒園公共化 農曆年後提完整政策

〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於少子化問題日益嚴重，行政院長賴清德昨訂出明確目標，生育率將由現行的一．一七人，在二○三○年提高到一．四人，為達此目標，行政院明年將提出幼兒照顧津貼，推動私立幼兒園公共化，詳細政策明年農曆年後提出。

賴清德接任閣揆迄今三個多月，他昨舉行年終記者會，說明未來施政願景及展望。

至於幼兒園如何補助？賴清德舉台南市為例說，目前台南市公立幼兒園免學費，私立幼兒園給予每位孩童每年三萬元補助，至於明年度採私立幼兒園公共化，台南市政府估計每位孩童一年補助約七萬到七萬五千元之間。若是將軍區、北門區等地，經營成本可能沒那麼高，只需要補助三、四萬元，但若在永康等都會區成本較高，就要七萬到七萬五千元之間，尊重幼兒園的經營方式，所以比照非營利幼兒園的經營成本，每個城市不同。

依不同城市給予不同補助

賴清德說，台南市這套計畫明年執行後，約有五十二％孩童進到這個計畫，他與教育部討論，教育部認為這套計畫可在全國推動，至於經費多少？從何開始？還沒有結果，農曆年後會提出完整計畫。賴揆說，今年二月起六十五歲以上老人人口超過十四歲以下幼年人口，二○一八年老人人口超過十四％，邁入高齡社會，要是不採取措施，二○五六年總人口數就會降到二千萬人以下。

賴清德說，生育率的目標訂在二○三○年要達到一．四人，希望總人口數不要掉到二千萬人以下，人口具體政策上，針對零到二歲的幼兒，將會持續推動社區公共托育，也會檢討提出幼兒照顧津貼，對二歲到五歲兒童，將持續推動公立與非營利幼兒園，並邀請私立幼兒園加入公共化政策。

對於私幼公共化，賴清德指出，目標是讓私立幼兒園比照公立幼兒園收費，政府給付標準會比照各地非營利幼兒園成本，加上五％獲利計算。