總統：川普稅改政策 影響全球

2017-12-27

積極參與雙邊、多邊貿易談判

〔記者蘇永耀、羅倩宜／台北報導〕蔡英文總統昨召開「對外經貿戰略會談」會議，針對美國提出「自由開放的印度太平洋」戰略、ＣＰＴＰＰ（跨太平洋夥伴全面進展協定）等進展，總統裁示，對全球貿易及區域整合新情勢，我們要以「追求最大化自由貿易」作為基本立場，無論是雙邊或區域多邊貿易談判，只要符合互惠公平原則，都應予以支持並積極參與；至於新南向政策，總統也指示繼續深化推動。

工商團體雖對總統的宣示表示肯定，但也點出「執行面」的重要；工總直言，新南向確實是重要市場，但目前光是經濟部就有多頭馬車在負責，還有行政院，未來再加上國安會，各部會是疊床架屋，預算各編各的，力量很分散，應考慮簡化。有工總主管透露，新南向國家的台灣駐外館處私下抱怨，接待來自國內的官方團體多如牛毛，光是做國內單位的「旅行社」就已疲於奔命，少了很多時間開拓市場。

昨天的會議主要就新南向政策及美國川普政府經貿政策等議題進行討論，與會者包括行政院長賴清德、總統府秘書長吳釗燮、國安會秘書長嚴德發、外交部長李大維、國安局長彭勝竹、行政院政務委員鄧振中、國發會主委陳美伶、陸委會主委張小月等。

針對新南向政策，總統做出六點裁示。她首先肯定新南向政策實施一年多來已初具規模；其次，對美國提出「自由開放的印度太平洋」戰略及「國家安全戰略」報告、ＣＰＴＰＰ的進展、日本與印度倡議「自由經濟走廊」、南韓推出「新南方政策」與中國大陸的「一帶一路」等，後續推動新南向時須納入考量。

第三，應從長程發展角度，建立新南向政策的戰略縱深；第四，新南向政策要建立一個可以整合各方力量、更有效率的執行體系，才能突破各種瓶頸；第五，和友好國家建立策略夥伴關係，打造新南向產業生態鏈。

在組織運作方面，明年起，國安會將成立「新南向政策專案小組」，由秘書長擔任召集人，統籌相關策略研習及規劃的幕僚工作；未來「行政院經貿談判辦公室」也要成立「新南向工作小組」，和政策專案小組相互配合。

台灣要追求「最大化自由貿易」

總統也說，亞太新情勢及川普總統最新經貿政策包括美國稅改及貿易政策，對全球及區域的發展與經濟版圖重劃，都有廣泛而深遠的影響，台灣是高度開放的經濟體，面對全球貿易及區域整合新情勢，我們要以「追求最大化自由貿易」作為基本立場。

長程來看，總統認為，必須針對總體經濟調適及產業發展、對外經貿戰略、台美、台日、台歐及和其他重要貿易夥伴的經貿合作關係等，進行長程的策略規劃與執行藍圖的擬定。