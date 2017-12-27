人物速寫》中國蟑螂搶註商標 Team+郭承翔︰不如專注台灣

2017-12-27

記者廖千瑩／專題報導

過去曾被中國搶先註冊商標、吃過悶虧，互動資通（Team+）創辦人暨董事長郭承翔說，這幾年早放緩中國發展腳步，發展新世代商業軟體，台灣市場養分已足夠，不應該捨近求遠，還不如專注於台灣市場、穩中求勝。

企業即時通訊 帳號數突破百萬

行動通訊軟體盛行，徹底翻轉人與人的溝通，從口語轉往指尖。「六年二班」的郭承翔在二○○五年創立互動資通，不但是國內最早提供「企業APP即時通訊解決方案」軟體，且目前使用廠商高達四千家，用戶帳號數突破一百萬人。

郭承翔是一個營造工人之子。父親是水泥工的他，從小就在工地幫忙，後來爸爸終於開了自己的營造廠，但他志不在繼承家業，退伍後來台北找工作，當時父親只給他二個月房租跟一台中古摩托車，還撂話「若你決定留在台北，就不能回家拿一毛錢。」

郭承翔就靠著與台灣微軟的一個八十萬元合作案，找到商機自行創業；他創立互動資通時，智慧型手機還沒問世，手機簡訊已經很好用，當時他開發從outlook發簡訊到手機，把這當成互動資通第一個服務，從訊息溝通開始作為創業起點，開發出類似LINE的溝通平台EVERY8D，還比LINE問世早半年。

郭承翔指出，十二年來耕耘台灣軟體市場，說不辛苦是騙人的，也遇到幾個困難，一一克服才有今天的成績。

在台灣發展軟體的四大困難，包括軟體人才不足、產業預算相對沒那麼寬裕、新創公司發展商業軟體處於劣勢及資本市場投硬不投軟等，互動資通是一一克服這些困難，且三年前增資引入兆豐金，在台灣拿到四、五百萬美元，才順利渡過難關。

新世代商業軟體 台灣養分已夠

郭承翔強調，創業十二年來，還是傾向專注台灣市場，不會捨近求遠，對傳統軟體來說，台灣市場不大；但對新世代商業軟體來說，台灣市場養分已經足夠了，優先順序當然先放在台灣。

他說，二○一四年七月互動資通在台灣推出企業即時通訊軟體team+，七月台灣才剛發表產品，八月去中國進行商標送件，馬上被退件，問了才知道該商標「已經被搶先註冊」，不但長得很像，也是類似的產品，名字一模一樣，也叫「team+」，抄襲的速度驚人，讓他很傻眼。

被中國商標蟑螂搶先註冊後，郭承翔改換商標叫team+ pro，結果又遭退件。他忍不住嘆氣，中國抄襲速度實在很快，台灣才發表沒多久商標就被搶先註冊，被中國狂吃豆腐之後，還只能摸摸鼻子自認倒楣，也不能做甚麼，最後決定以台灣為第一優先發展的市場，暫緩西進腳步。