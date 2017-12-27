降秋冬空污 中最大銅業被停產

2017-12-27

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕根據彭博報導，中國最大銅生產商江西銅業表示，在江西省政府前日傍晚下令停產至少一週，以進行污染評估後，已全面暫停生產；此案成為中國降低空氣、水等環境污染，官方強制關停工廠的最新例。

中國正加強防止秋冬季嚴重空氣污染，在廿八個北方城市擴大冬季製造業限令。江西銅業昨指出，該公司仍在與江西省政府磋商，希望能只暫停冶煉銅的業務、維持精煉銅業務的營運。中國第二大銅生產商銅陵有色金屬本月初表示，將在安徽省暫停多達卅％冶煉產能，因收到地方政府類似命令。

值得注意的是，中國遏制銅冶煉計畫的時機，剛好在下月將和外國礦商重新談判在中國的加工費用之前。銅價昨盤中在上海期貨交易所飆漲○．八％。江西銅業在江西省的精鍊銅年產能為一○二萬公噸。

鋼鐵業減產措施影響多達二千萬噸鋼鐵，相當中國年產量七．五％，從九月起包括唐山、石家莊、安陽、邯鄲等多個城市都被要求宣布減產目標，生產企業還被要求將煉焦煤總產量減少卅％。

中國高污染的鋁生產商從十一月中旬開始執行減產，將延續至明年三月中旬，在北京周圍生產鋁、消耗煤的省份如河南、山西和山東，為了減輕霧霾，約三成鋁冶煉產能恐被關停。據中國有色金屬工業協會統計，今年關停及停建的中國違法違規鋁產能已經超過一千萬噸。