國防報告書》共機艦擾台 去年8月迄今25次

2017-12-27

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國軍機接近台灣周遭空域頻率增加，國防部昨公布的今年度「國防報告書」指出，中國軍機自去年八月至今，已有二十三次自巴士海峽、太平洋接近台灣的紀錄；「遼寧號」航空母艦則在去年十二月、今年七月，二度通過台灣海峽中線以西海域，顯見中國軍事行動已對我方造成無形壓力。

共軍奠定跨島鏈作戰能力

國防報告書顯示，中國軍機跨區訓練編隊相當多元，機種包括「轟六」轟炸機、「運八」電戰機、各型戰鬥機、加油機等，除有單機行動者，亦有多次大編隊遠海長航訓練。報告指出，中國常態化執行東海警巡與南海戰巡，奠定跨島鏈作戰能力。

報告也指出，中國空軍機種作戰半徑與遠程運補能力已大幅提升，後續結合新型無人攻擊載具、先進遠距精準武器列裝，以及強化新型防空飛彈部署與多軍種聯合演練，已具備多層次火力、聯合防空與反飛彈能力，及對第一島鏈以西制空權之能力。

我軍方堅持不常態性公布

對於中國軍機演訓常態化，國防部原不願再公布常態演訓資訊，導致我方隨中國心理戰起舞，但蔡總統日前表示，國軍應適時揭露相關資訊。對此，國防部發言人陳中吉表示，如中國軍機無特殊狀況，「我們也沒必要幫他們做宣導」，我方將持續掌握、堅守崗位，不希望中國藉由機艦遠海長航訓練，未肇生威脅卻被經常炒作，反讓中國達到文攻武嚇之效。