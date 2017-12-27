國防報告書》台美軍事交流 首度檯面化

2017-12-27

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部昨公布今年度「國防報告書」，除提及我國軍事戰略、中國與其他國家軍事動作、未來建軍目標，更首度將我國與美國的軍事交流檯面化，包括陳述我國和美方軍售流程，亦提及台美雙方藉由全方位軍事交流管道，部隊層級交流協訓、觀摩操演、高階會談、雙邊互動等實質作為進行交流。

陳述部隊協訓、觀摩操演、高階會談…

國防報告書提及，國防部配合政府施政，推動與國際間軍事交流合作，藉由國防事務互動，鞏固與友邦及友盟國家的夥伴關係，並積極尋求與共同戰略利益國家拓展戰略對話及安全合作機會，以維護台海安全與亞太和平穩定。

軍事合作部分，報告書強調，主要藉由軍事事務互動與合作，汲取先進軍事科技、建軍規劃理念、作戰經驗與教育訓練新知，做為制定國防政策及強化建軍備戰的參考依據。

軍售部分，報告書指出，這是政府對政府武器系統與技術服務銷售，不同於以往商業往來以營利為目的，反映美國外交政策，美國對我軍售，更強調安全合作及區域安全維護，是台美關係最核心要務。川普總統上任後公布對台七項軍售案，展現美國在對台政治上的具體支持與安全承諾。至於軍事層面，除武器裝備獲得外，其延伸作戰訓練、情報交流與後勤維保等，均實質強化我國防戰力；報告書也公布我國和美國的軍售流程表。

增加軍事透明度 盼國人支持國防

對於國防報告書首度將台美軍事交流納入，國防部戰規司建軍規劃處處長萬文卓表示，此目的是增加軍事透明度，希望國人支持國防政策。

擔任此次國防報告書諮詢工作的國防大學教授馬振坤表示，這份報告書共六萬多字，顯示我國國防透明度，遠遠領先中國解放軍。

此外，總統蔡英文曾表態欲向美國採購F-35戰鬥機，國防報告書提及「下一代戰機」，文字引發關注。國防部戰略規劃司司長吳寶琨表示，國軍發表「四年期國防總檢討」時，的確提出相關構想，下一代戰機需具備短場起降、匿蹤能力，F-35戰機皆符合上述條件，但要不要買、何時買，國軍還要評估。