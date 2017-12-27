國防報告書》用兵理念調整 灘岸「決勝」改「殲敵」

2017-12-27

重層嚇阻 透過多層火力打擊敵軍

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部昨發布今年度「國防報告書」，重申我國「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略，並將「灘岸決勝」用兵理念改為「濱海決勝、灘岸殲敵」，將透過多層火力打擊，逐步削弱敵軍進攻能量。值得注意的是，「雄二Ｅ」巡弋飛彈未來也可能在總統蔡英文拍板後，進一步提升射程或增加部署數量，射程可達一千兩百公里，觸及南京、上海等長江下游城市。

中科院在開發天弓三型防空飛彈、雄風三型反艦飛彈時，為增強我國對敵嚇阻能力，將既有雄風二型反艦飛彈基礎，參照美國戰斧巡弋飛彈特性進行改良，打造「雄二Ｅ」亞音速攻陸巡弋飛彈，二○○四年試射成功。

增程型雄二E量產 待總統拍板

雖然軍方不願證實「雄二Ｅ」性能諸元與部署情形，但據了解，「雄二Ｅ」早已量產，生產數量估計逾兩百枚，有效射程已超越六百公里，中國東南沿海基地及部分內陸重要據點，都在打擊範圍內。

據透露，國軍欲進一步提升「雄二Ｅ」射程，預估有效射程可增至一千兩百公里，若此案經總統核定通過量產，未來「雄二Ｅ」射程可進一步觸及南京、上海等長江下游城市。

今年度國防報告書以圖表呈現我國「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略，並繪製陸基、艦艇對敵方陸地目標打擊的示意圖，但對於「雄二Ｅ」飛彈未來戰力擘畫，軍方不願進一步證實。國防部發言人陳中吉昨表示，這僅是「重層嚇阻」示意圖，並不代表某項武器，但「沒有標上（軍備名稱），並不代表不存在」。

軍方公布我「防衛固守，重層嚇阻」的相關示意圖顯示，我方將藉由潛艦、水面艦、陸基飛彈、戰機的遠距打擊阻絕敵方部隊，如敵方舟波進犯至我方鄰海，將藉由戰車或火砲、攻擊直升機、步兵予以打擊，藉此逐步削弱敵方戰力，瓦解攻勢，阻絕登島進犯。

部署智能水雷 阻絕敵軍登陸意圖

對於未來「不對稱戰力」及「濱海決勝、灘岸殲敵」的關鍵武器，據悉，除攻擊直升機透過火箭彈、機砲殲敵外，「雷霆2000」多管火箭配備的彈種，將進一步提升射程；另可在我國鄰近海域部署智能水雷，阻絕敵軍登陸意圖。而F-16、ＩＤＦ戰機，亦可掛載攻陸彈種，摧毀敵方重要軍事設施。