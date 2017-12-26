秀出盾牌彈孔 除暴特勤隊成軍

2017-12-26

刑事局將負責駐地安全及刑案攻堅的警備隊正名為「除暴特勤隊」，昨舉行揭牌儀式，該單位由26名特殊任務警力組成，並可細分為山區緝毒組、狙擊行動組和攻堅圍捕組，未來如重大刑案攻堅、人質營救及人犯逮捕任務都有機會出場；刑事局長劉柏良會中表示，轉型是為因應犯罪型態改變，未來「除暴特勤隊」也將和國外特警單位交流反恐訓練。

昨會中也展示一面別具意義的盾牌，其上明顯可見3個未擊穿的彈孔，是「除暴特勤隊」前身「警備隊」今年6月在新北市新店區執行任務時，遭歹徒近距離開槍所留下的痕跡。

（記者姚岳宏）