不要命！8小時飆車環島

2017-12-26

17車吃32萬罰單 3人公共危險罪起訴

〔記者楊政郡、張聰秋／綜合報導〕十七輛雙Ｂ改裝的轎跑車在今年三月間以八小時環島一圈，這群飆車族為防範超速被舉發，車輛加裝「翹牌器」遮蔽車牌，平均車速高達一百八十公里，甚至在國道飆出比高鐵還快的三百二十公里時速，危險競飆高調PO網炫耀；警方比對監視器揪出違規車輛並送辦，除開出高達三十二萬餘元的罰單，台中地檢署昨依公共危險罪起訴田、陳、吳等三人，其餘許男等十六人各捐款三至五萬元給國庫，獲得緩起訴一年。

飆速320比高鐵還快

車友在網路揪團成立「瘋狂班」車隊，成員許男召集改裝小客車，花八個多小時繞台灣一圈，沿路飆車被拍到最高時數達兩百四十一公里，事後有人將飆車影像PO網，警方為找出這個危害用路人安全的飆車社團及追究責任，成立專案小組，函請各縣市警察局協助，調閱違規車輛影像比對。據了解，飆仔的車大部分都裝設「翹牌器」防範被測速開罰，但飆仔沿途開開關關，百密一疏，讓警方掌握到車號。經過兩個多月比對，逮獲參與飆車的車主，除了超速等行政罰鍰外，高速狂飆危害用路人安全的部分，因涉刑法妨害公眾往來安全罪，警方另移送台中地檢署法辦。

裝設「翹牌器」防被罰

起訴書指出，三月四日晚間九時許，十九名飆仔駕駛十七輛改裝的雙Ｂ小客車、跑車（中途有換人駕駛），在國道五號石碇服務區集結，沿國道五號經蘇花公路到花蓮，途中以併排競駛或一前一後超速行車，再接台十一線到台東南迴公路到屏東，後由南州交流道上國道三號北上，翌日清晨六時左右離開國道返家。

PO網炫耀被警察抓包

事後有人將飆車過程PO網，國道警察按圖索驥，調閱沿途監視器及測速照相，發現在中部烏日到快官路段，飆到時速兩百四十一公里，多數路段平均時速一百五十至一百八十公里間，一般道路也有飆出一百五十七公里高速，不顧其他用路人安全，被告也拍時速三百二十公里的儀表板畫面，並稱：「靠，三二○還被超車！」不過車主事後辯稱「時速表壞了」。

另十六車主緩起訴

十九名被告坦承飆車，檢方昨偵結，其中田、陳、吳等三人另涉他案，不能給予緩起訴，依公共危險罪起訴，其餘十六人給予緩起訴。