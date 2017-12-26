六都一年砸百億 生育津貼救不了出生率

2017-12-26

〔記者林惠琴／台北報導〕育兒百寶箱政策喊卡，衛福部坦言，育兒津貼發放也將一併檢討。各縣市為拚「做人」，陸續加碼生育、托育補助，記者蒐集六都過去五年資料分析發現，相關經費年年成長，去年地方加計中央已砸上百億元，但除了桃園市，另五都粗出生率均不增反減！

衛福部長陳時中指出，中央提供零至兩歲未就業家庭育兒津貼兩千至五千，一年約六十八億。地方另紛加碼，六都的一次性生育津貼就從六千至三萬不等；台北對五歲以下、每月還有兩千五百育兒津貼，桃園則是三歲以下、每月三千。

檢視近五年的六都（加計中央）生育、托育補助經費，均成長數千萬至十億元以上。若單看金額，北市從二十四億成長至三十五億為最多，台中則是四．五億增至十四．五億、增幅逾兩倍為最高。整體來看，二○一二年桃園未升格，五都相關經費約六十一億，前年桃市升級，去年六都補貼達一百一十五億，五年累計超過四百億。

除桃園外 五都出生率不增反減

不過，過去五年粗出生率（每年每千人中的平均活產數），卻僅桃園爬升，其餘五都對照二○一二年與一六年則均下降，台北從千分之十一．○八減至十．三，新北十．四減至八．六，台中十．五減至九．三，台南九．四減至七．七，高雄八．九減至七．八。

此外，台中、雙北雖補貼較多，去年投入十七至四十億，南部直轄市則維持三至六億，但粗出生率改善未見中、北明顯超越，也顯示現金補貼成效有限。

衛福部社家署長簡慧娟坦言，有民團認為發育兒津貼無助提升生育率，是否繼續發、如何發？及爭取財源等問題，都在檢討。

行政院政委林萬億指出，桃園因人口年輕且有遷入而新生兒增，但研究顯示一次性生育津貼對生育率不具效用，且勞公教保已補貼，因此不建議發放，育兒津貼則需長期且相當金額，政院目前在盤整，地方發津貼予以尊重，但會逐步擴增公共托育，期更符社會需求。