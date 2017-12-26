2017-12-26

增設公幼 安心養育下一代

林宜蓁（37歲）

我是公務員，由於工作環境友善加上台中有托育補助，讓我放心生育下一代。但如果是一般勞工，可能會擔心生子後是否能回到原有工作崗位。但還是希望政府增設公立幼兒園，讓大家能安心養育孩子。

（圖：林宜蓁提供，文：記者蔡淑媛）

提高育兒津貼 減輕家長負擔

呂姿儀（31歲）

我懷雙胞胎，預產期是明年2月底，由於高市的生育補助明年提高，因此決定把雙寶的戶籍設在高雄市。但撫養小孩負擔重，希望政府也能提高育兒津貼或托育補助的金額，減輕家長的擔子。

（圖文：記者方志賢）