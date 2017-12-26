補助造成磁吸效應 桃園粗出生率爬升

〔記者周彥妤、何玉華、陳昀、蔡淑媛、蔡文居、方志賢／綜合報導〕儘管六都爭相投入生育及托育經費，但過去五年粗出生率僅桃園逐年爬升。桃園市政府新聞處長暨發言人張惇涵指出，桃園市推動生育津貼後，出生率逐步成長，顯見政策成效，明年仍會秉持財政穩健的前提下持續開辦。
桃園發出近56億元補助
桃園市社會局說，桃市二○一五年四月推動「三三三生育津貼」以來，已有十萬八三六五人次接受補助，發出五十五億八九五二萬元；對照開辦津貼前後的二○一四年及去年，出生率從千分之八．四六成長為千分之十一．一八。
台中市社會局長呂建德則表示，桃園托育補助吸引雙北市民移居生子，台中市祭出托育補助也吸引中台灣民眾移居，但雙北約有六百萬人口，中部僅四百萬，人數較少，以致到台中移居生子不如桃園。呂建德說，台中市托育一條龍政策，小孩送托就有補助，生育率提升至千分之九．三一，為六都前三名，未來計畫成立公共托育家園，協調中小學釋出閒置校舍再成立公立托嬰中心。
台南市民政局長陳宗彥則說，南市的生育補助金額為六都最少，但這只是一個心意，並非為了生育率，其實目前只有六都及少數縣市有發放生育獎勵金，結果生育率並沒有提高。他認為桃園補助比較多，新生兒戶籍有機會就會選擇落戶在桃園，造成磁吸的假象；桃園出生率增加了，但實際對台灣整體的生育率沒有幫助。
台北市社會局副局長黃清高表示，少子化是果，原因仍須研究，社會局施政主軸是提升生育率，減輕新手父母負擔，因應措施待研議。
新北市社會局兒童托育科長林秀穗說，新北市政府托育補助今年增加到五億一千多萬元，一○七年將再增至五億六千三百多萬元；主要補助將幼兒送托到公共托育中心、與市府合作的私立托嬰中心及保母的家長。另，市府建置公共托育中心從民國一百年到今年，累計已投入五億零五百元。
高雄市社會局副局長葉玉如表示，育兒津貼屬於中央經費，高雄市並沒有加碼，生育補助則是從明年一月一日起開始調整，希望能提高生育率、減輕家長負擔。