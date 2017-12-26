家長心聲：政府鼓勵生育 生、養、教都應有配套

2017-12-26

〔記者林惠琴、林彥彤、周彥妤／台北報導〕台灣少子化問題嚴重，民眾反映小孩從出生前、出生後到就學，每一階段都有其各自所面臨的問題，例如育嬰假有名無實、育嬰及教育費用高等，建議政府一環一環解套，才能解決問題。

本週即將迎接第一個小孩出生的賴小姐指出，不會因為現金補助而提高生育意願，希望政府加強諸如托育中心等公共托育資源的品質，不然送給保母照顧不放心，私托費用又昂貴，只能請育嬰假帶小孩。但國內職場對於女性生產並不友善，會一再被提醒造成公司困擾，升遷、加薪方面也會受影響，種種因素當然導致不想生的人越來越多！

孩子出生未滿一個月的陳小姐說，每生一胎就給多少錢的生育補助，實在幫助不大，但每個月一定額度的托育補助，就算只有一、兩千元，以長期型態發放，多少有助益。

近期當媽的林小姐則表示，私托太貴，但公托爆滿、沒名額，政府除了發放現金補助，更應增加相關措施。

陳先生也分享，「運氣好」抽中芝山國小內的公共托育家園，相較於私托，費用較低、師生比低、環境也完善，政府應該將錢投注在公共托育資源上。

準爸爸王先生說，育兒津貼充其量只是小錢，擺在眼前的事實就是低薪普遍，工時又長，讓人對生育卻步，唯有從結構面著手改善低薪高工時的現況。如無法立即改善，至少要讓孩子托育、就學費用更平價又不失品質。

小孩已讀國小、住新北市的陳太太說，真正花費最凶的是教育費。小孩一旦生下來，家長就要開始面對「生、養、教」一系列的課題，倘若政府只重視生，卻沒有規劃之後相關的配套，低薪的年輕人很難勇敢生小孩。