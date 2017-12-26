衛福部長陳時中：全國廣設公托家園 私托收費公共化

2017-12-26

〔記者黃以敬、林惠琴、吳亮儀／台北報導〕今年新生兒出生數恐跌破廿萬人，衛福部長陳時中接受本報專訪指出，目前衛福部改善少子化政策，聚焦於營造民眾負擔得起的托育環境，將活化現有資源，並廣設「公共托育家園」，前瞻第一期核准據點已超過原定目標，未來也擬透過政府補助，推動私托收費公共化，降低家庭壓力。

全國兩歲以下嬰幼兒約四十萬名，陳時中表示，目前全國托育資源可涵蓋近十八％，但實際使用僅九％，像是保母約兩萬五千人，以一名保母托育兩名小孩計算，可提供五萬名額，但只用掉一半。私托可容納兩萬三千人，使用量也僅約一萬兩千人。反而是政府委託民間辦的托嬰中心等公私協力托育機構、約五千名額總是爆滿，還要抽籤，須先找出供需落差的真正關鍵，活化社會資源。他推測，保母、私托使用率低，主因部分家長對保母不放心，私托則是費用高、水準參差不齊。

已核准逾50處公托家園

陳時中表示，為解決相關問題，參酌專家建議，「公共托育家園」是一條該走的路，以一比三或一比四、每班約十二人的小規模型態，除了降低場地取得困難度、廣設據點提高可近性外，同時照顧孩子量少、品質可獲控制。前瞻計畫第一期編列一億多元，原要設立四十處，但已核准逾五十處，顯示地方需求度高。

補助私托差額 要求配合品質

至於私托問題，陳時中解釋，不可能消滅私托，傾向輔導私托比照公托相關單位收費，差額政府幫忙付，私托受到政府補助就須配合品質要求。初步估算，若公共托育涵蓋率要達到十八％，一年得多花六、七十億元，正與主計總處討論如何編列預算。

陳時中提及，托育、幼教分屬不同主管機關，管理上存有扞格之處，經由行政院整合，有助相關機構薪資與聘任方式一致化，並增加學校閒置空間運用彈性、減少取得土地空間困難度，但強調「少子化問題要逐步解決，絕對不是一、兩年就能做到的事情」。