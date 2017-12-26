撒錢難救生育率 南韓殷鑑不遠／民團呼籲政府先擴大公共托育資源及容量

2017-12-26

〔記者林惠琴／台北報導〕為了衝刺生育率，過去中央、地方狂撒錢、給津貼，也不斷補助私托及私幼要拉近與公立收費差距；但民團直言，南韓政府為提高出生數，祭出私托全面免費的政策都失敗了，希望台灣不要步上後塵；不能只會撒錢，必須要有公私托育費用訂定、品質把關等配套，並以擴大公共托育資源及容量為先。

托育政策催生聯盟發言人王兆慶表示，南韓前總統朴槿惠上任後，從二○一二年起端出零至六歲私托全面免費策略，結果生育率反而從一．三降至去年一．一七，主因是家長工時仍長，職場與家庭壓力未減少，加上大男人主義盛行、照顧孩子責任幾乎落在媽媽身上，因此無法提振女性生育意願。此外，私托品質未把關，超收現象、孩子出事時有耳聞，導致政策效益不彰。

公托家園3年僅1000名額 不敷需求

王兆慶直言，每回選舉，各地津貼補助喊增，但並非出於「政策需求」，多是「政治需求」，發放現金不只可能無效，更是覆水難收。要改善少子化，擴大公共托育才是解決之道。衛福部在前瞻計畫擬增設公共托育家園，三年卻僅一千多個名額，對照兩歲以下嬰幼兒約四十萬人，實在不足。此外，有三歲以下小孩家長，應落實工時縮減一小時。

私幼收費昂貴 家長負擔沒減輕

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉指出，教育部祭出五歲幼兒園免學費政策，但私幼仍額外收取一堆雜費，有些每月上看兩、三萬元，家長負擔其實未減少。政府要靠補助私托提升生育率，必須搭配明訂收費名目，把關照顧人力與嬰幼兒的比例，且不定時稽查，以確保品質。整體來說，仍要加強發展公共托育空間，公托更普及，也有助促使私托提高品質。

台大社會學系教授薛承泰則說，一般來說，生育率一．六時，是生育警戒線，必須推出催生政策，生育率降至一．三時，任何政策成效都有限。台灣二○○三年生育率已低於一．三，因此不論現在托育公共化或現金津貼確實效益均不大，但也只能「死馬當活馬醫」，已發放的現金津貼若喊卡，推估生育率恐會更糟，政府若要調整津貼政策，也要審慎思考。