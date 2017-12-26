徐國勇兼政委 選對會成員提3個選擇

2017-12-26

徐：方便協調 無關選舉

〔記者陳鈺馥、楊淳卉／台北報導〕行政院長賴清德昨在政務會議宣布，政院發言人徐國勇接任政務委員，未來仍身兼發言人職務，由於徐國勇在民進黨內被視為新北市長黑馬人選，外界評估該人事案有選戰考量；但徐國勇受訪表示，有政委身分協調各部會更方便，這個與選舉無關，不必多做聯想。

徐曾盼黨「早一點決定」

民進黨選對會成員指出，對徐國勇來說，有三個選擇，一是選雙北、二是選新竹縣、三是擔任內閣部長。該名人士指出，徐在選舉布局上是一顆活棋，「可以靈活一點」，目前來說，徐國勇是新竹縣地方基層的「最大公約數」，徐會尊重黨的安排，若徵召他就會戰。但徐除了經營新竹縣，也已開始盤點他在新北市可用的資源，因此徐曾表達盼黨中央「早一點決定」，讓他不用再一心三用。

黨政人士則說，原在林全內閣時，就希望徐能夠接政委，但當時沒有空缺，前政委林美珠轉任勞動部長後，才有缺額空出。

針對行政院發言人兼任政委一職，是否為明年選戰布局？徐國勇表示，「這與選戰無關」，院長告知請他兼任政委，根據「行政院組織法」規定，政委可以兼發言人，發言人也可兼政委，因為兩個職位都是特任官。

徐國勇提及，政院發言人一職平常在新聞業務上，就與各部會有聯繫，各部會要發布新聞稿，也必須通知行政院，以後在輿情及新聞聯繫方面，有政委身分，協調各部會將更加方便。

對於是否已開始投入選戰？徐國勇說，目前就是政委兼發言人，院會尚未指派工作，「我私下也沒有去選舉，這個跟選舉無關，不必聯想此事。」

綠營人士則認為，政院在十月延攬高雄市新聞局長丁允恭，進入行政院擔任顧問，負責處理賴揆文稿業務，此時再讓發言人兼政委一職，相關人事布局也透露「玄機」。