搶攻新北 綠基層期待天王領軍

2017-12-26

盼賴清德、蘇貞昌或游錫堃 收復失土

〔記者何玉華／新北報導〕二○一八新北市長選舉誰與爭鋒？藍綠陣營目前都混沌未明。國民黨方面，副市長侯友宜、前台北縣長周錫瑋是可能人選；民進黨部分，立委吳秉叡、羅致政及台北市副市長陳景峻都有意參選，甫接任政務委員的行政院發言人徐國勇也被點名。面對國民黨強勁對手，綠營在地基層也期待「天王」參選的可行性，包括閣揆賴清德、前行政院長蘇貞昌與游錫堃。

國民黨可能人選侯友宜 民調領先

國民黨的參戰人選，目前焦點集中在侯友宜、周錫瑋兩人身上，侯友宜在多個單位公布的民調都遙遙領先藍、綠陣營的可能對手，目前呼聲很高。他身為副市長、也有行政優勢，但為避免外界質疑濫用行政資源，近來已減少公開的市政行程，不過私下仍是行程滿檔，並透過臉書與選民互動、拉近距離。

周錫瑋參選動作非常積極，勤跑基層並參加各項活動，也常評論時政、爭取曝光的機會；他先前對黨中央的「全民調」初選頗有微詞，要求納入黨員投票的加權分數，但他昨已表達尊重黨中央的初選遊戲規則。

國民黨籍另一位副市長李四川，曾任黨秘書長，在地方人緣很好，也獲藍營民代勸進參選，但李夾在「老長官」周錫瑋、「老同事」侯友宜的競爭態勢下，已表達無意參選。

民進黨方面，蘇系的吳秉叡勤跑耕耘，但民調支持度有待成長；小英系統的羅致政原本形象清新，但桃色風波成了他揮之不去的陰霾；陳景峻曾任三重市長，但許久未在新北活動，他打著雙北共治口號，民調支持度仍待追趕；徐國勇因行政院發言人一職，擁有全國知名度，但與新北基層互動有限。

面對國民黨可能的對手侯友宜來勢洶洶，綠營支持者已有「集體焦慮」，期待賴清德、蘇貞昌、游錫堃收復新北失土。但蘇貞昌陪著子弟兵吳秉叡勤跑基層，重申支持吳秉叡；游錫堃已表達無意參選，在基層也少有活動；賴清德被評估參選的可能性不高。