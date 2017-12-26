陳光復拚連任 內憂大於外患

2017-12-26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕已獲民進黨提名、確定競選連任的澎湖縣長陳光復，雖然民調不盡理想，但藍營至今遲遲未推出人選，加上無黨籍又有多人蠢蠢欲動，迄今檯面上還看不到強勁的對手；但陳光復連任最大阻力來自縣府內部，出現「內憂大於外患」情形，如何彰顯施政優勢，刻不容緩。

縣府少數人士 頻扯後腿

陳光復蹲點澎湖十六年，終於完成政黨輪替，上任之初缺乏團隊奧援，財政及人事權都受到前朝箝制，雖執政屆滿三年，漸漸經營出屬於自己的班底，但縣府仍有少數有心人士，頻頻向外放話扯後腿；加上許多政策未充分對外說明，導致人民無感、甚至反感，也是陳光復民調不理想的主因。

其實，陳光復拜中央、地方綠色執政連線之賜，向中央成功爭取經費，各項規劃也陸續展開，雖提供澎湖未來發展的遠景，但動工頻繁、未事先與居民協調、經費未透明化等，都讓美意大打折扣；至於陳光復大幅增加社會福利，縣府負債不增反減，應是選舉助力。

另外，外界抨擊陳光復政府浮濫花錢，編列八千萬元舉辦「世界最美麗海灣組織年會」，四十天活動太燒錢，但陳光復團隊認為，這些錢是陳向中央爭取核撥，也是讓澎湖躍登國際舞台的機會。地方評估，明年十月年會舉辦成敗，將是直接影響陳光復連任與否的關鍵。