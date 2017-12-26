涂醒哲拚連任 盼蔡總統加持

2017-12-26

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉市報導〕下屆嘉義市長選舉，民進黨確定提名涂醒哲競選連任，代表國民黨出征百里侯的人選則尚未敲定，不過，被點名的前市長黃敏惠在近期民調中，被綠營視為最強「假想敵」。藍營幹部評估，嘉市是最有機會綠地變藍天的一級戰區，但藍營內部尚待整合，情勢難料。

藍營黃敏惠 最強假想敵

涂醒哲表示，下屆市長選舉會比這屆更加困難，因為對國民黨而言是要收復失土，更號稱是「吳敦義指標」，相對放棄高雄市、台南市與嘉義縣，一定會集結重兵重金搶攻嘉市。

涂醒哲強調，綠營內部有雜音，不管深綠、淺綠還是新興綠營，有必要整合；小英總統欽定他競選連任後，雜音已減少，除了整合綠營，小英的加持與中央對嘉市的幫忙是一定要的。

嘉市綠營整合目前傾向由民進黨中執委兼黨中央選對會委員陳茂松進行協調。綠營幹部分析，國民黨人選拖越久，代表整合有困難，民進黨亦可趁此全力整合內部力量，再逐一化解涂醒哲連任面臨的危機。

對此，國民黨嘉市黨部主委蔡明顯表示，黨中央定調要朝勝選方向提名市長人選，目前已有青輔會前主委李允傑表態爭取提名，黨內有人主張勸進黃敏惠、議長蕭淑麗參選，黨部會先進行協調，若有共識就不用初選，若無共識，將採全民調方式進行初選，一定要推出能贏的人選。