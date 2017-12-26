綠拚連任9縣市 嘉市、澎湖亮紅燈

2017-12-26

涂醒哲、陳光復選情被黨中央列為「危險區」

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會十一月底通過首波提名名單，尋求連任的九位民進黨執政縣市長均獲提名，黨中央已分別就各縣市選情召開選戰會議。黨政人士指出，黨中央已依照選情，排出九縣市先後處理順序，其中嘉義市長涂醒哲、澎湖縣長陳光復選情亮紅燈，被列為要優先處理的「危險區」。

嘉義市部分，國民黨方面雖還未確定人選，但民進黨選對會成員指出，嘉義市在每次執政滿意度的調查都不高，不免讓人質疑涂醒哲連任是否有困難，否則之前也不會有選前「換將」的考慮。

游系成員 為涂連任掛保證

黨內人士指出，涂醒哲二○一四年入主市府後，任內沒有特別亮眼的政績，民調也始終不見起色，輔選團隊進駐市府者，更是有不少在一年內就求去，後續市府官員人事也一直不穩定，為涂的連任之路增添不少障礙。

不過，黨政人士透露，選對會之前討論嘉義市選情時，確實有成員主張換掉涂醒哲，但會中代表台中市長林佳龍為首的「正國會」（游系）之成員卻力挺涂，還掛保證「涂醒哲連任絕對沒問題！」此舉讓會中其他派系解讀有「林拉攏涂」意味，正國會拉了涂一把，也對涂最終獲黨中央提名起了一定作用。

軍公教年改 澎湖淪重災區

於澎湖縣，選對會成員指出，由於軍公教占澎縣人口多數，民進黨政府推動年金改革，澎湖是首當其衝的「重災區」。澎湖縣民進黨立委楊曜則說，目前國民黨最強對手、澎湖縣議長劉陳昭玲已公開表態不選，對綠營來說比較好。

陳光復、楊曜上週赴民進黨中央，與民進黨秘書長洪耀福、兩位選對會顧問政院秘書長卓榮泰及總統府副秘書長劉建忻召開選戰會議。陳、楊兩人當場提出澎湖公教員工「離島加給」比照金馬，中央補助經費之配合款以離島建設基金支應等四訴求，盼挽救選情。

楊曜指出，軍公教年改對民進黨在澎湖選情影響很大，陳光復上次選縣長時贏了逾十％，加上有執政優勢，「沒有理由現在這麼危險！」公教年改是民進黨的政策，大家共同承擔，但中央必須設法在資源上讓陳光復有所發揮，彌補因軍公教年改受到的衝擊。