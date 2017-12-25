聽力測驗放錯播放帶 多益2.4萬人被迫停考

2017-12-25

〔記者林曉雲、黃以敬／台北報導〕在台舉辦十六年的多益（TOEIC）測驗首度大出包！

補救措施今早官網公布

多益考生昨投訴本報，指多益考試的題目播放帶和試題本內容不符，考試被迫臨時取消，全國四十三個考場、兩萬四千多名考生受影響。多益測驗台灣代理忠欣公司表示，補救措施將在今早十點於官網公布。據悉將會儘快改期補考，也將接受全額退還報名費，對考生交通費也可能提供補償。

擬接受全額退還報名費

多益是美國ＥＴＳ教育測驗服務社設計的付費考試，對比托福（TOEFL）以升學為主，多益是測量職場英文能力；自二○○一年在台施測，多所大專列學生畢業門檻之一，去年估有四十萬人次報考。測驗分聽力與閱讀兩部分，總分九百九十分；明年三月擬將改採新題型、總分四百分。

爆料考生指出，昨日聽力四大題、閱讀三大題，早上九點三十分發放試題本，五十分開始播放聽力測驗，但考生隨即發現不對。第一大題看圖答題，第一題紙本是一男子在做簡報，但播放口試問題用she（女性）當主詞；第二題是一女人在看報紙，播放試題卻用they（他們）當主詞；第三題是一群人在跑步，也與播放試題不符。

考生抱怨影響畢業時程

爆料考生指出，很多人舉手說題目不對，但該考場直到十點二十分，監考人員才轉達多益公司的說明，三十一分宣布考試取消。

有考生抱怨，報考是想為年底公司考績加分，未料爆出烏龍，耽心影響年終。還有讀研究所的考生表示，英檢是畢業門檻之一，原訂明年二月要畢業，但多益出包，導致口試須延後，恐被迫延畢。

另有考生投訴，報名費就要一五八○元，不僅耗時備考，昨還犧牲假日趕到新北市考場應考，損失應有補償。

忠欣公司表示，九點半起陸續接到考場回報有狀況，當下宣布考試暫停，十點十分取消全部測驗。試題播放帶來自美國測驗母公司，很訝異會出錯，雖不便透露作業流程，但會負起責任和做好善後補救。

消基會昨呼籲，應提供免費補考，考生犧牲時間應試還支出交通費，也應補償。