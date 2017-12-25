3電廠合力降載427萬瓩 創單日紀錄

2017-12-25

〔記者高嘉和、周彥妤／台北報導〕為了對抗冷空氣南下挾帶污染物，台電昨創下單日最大自主降載量紀錄！包括基隆協和電廠、台中電廠及高雄興達電廠，都盡最大努力進行降載減排，三座電廠共降載四二七萬瓩。根據台電資訊，自今年十一月以來，因應空氣品質等問題，友善降載、自主降載及強制降載共執行八十七次之多。

11月至今 台電執行87次降載

台電表示，依據昨日供電情況（備轉容量率九．八七％），考慮天然氣用量、天然氣機組運轉條件、環評總量管制等限制條件，基隆協和電廠、台中電廠與高雄興達電廠共降載四二七萬瓩，創下單日最大自主降載量。

其中，協和電廠減排時段為上午七時至下午五時，降載量共一三四萬瓩（協和一號機停機歲修五十萬瓩，另二號機、三號機、四號機都各減載廿八萬瓩）。台中電廠減排時段為上午七時至下午五時，降載量共二二六萬瓩（台中一號機五十五萬瓩、二號機五十五萬瓩停機環保檢修，三、四號機各減載十三萬瓩，五號機五十五萬瓩停機歲修，六號機減載廿萬瓩，八至十號機各減載五萬瓩。興達電廠減排時段為上午七時至下午五時，降載量共六十七萬瓩（興達一號機減載十七萬瓩，二號機五十萬瓩停機歲修）。

台電表示，台中電廠昨含歲修、環保改善停機檢修等三部機組，降載量達二二六萬瓩，已超過該廠機組裝置容量四成；未來台電會持續配合地方政府減煤政策，在供電穩定安全，以及燃氣機組能補足燃煤少發的電量情況下，將電廠降載做到常態化以及最大化，盡量降低發電端的排放。

北市啟動空氣品質惡化防制措施

大陸冷氣團帶來的境外污染，北市古亭、中山、士林等測站，昨日上午陸續達到橘色提醒，萬華、大同測站更達紅色等級，環保局依「台北市空氣品質惡化防制措施」，啟動相關因應作為，包括執行營建工地及餐飲業查核、機車及柴油大客貨車路邊攔查、加強道路洗掃作業、工廠自主管理等，並請台電協和及林口電廠配合降載，以減緩空品惡化。