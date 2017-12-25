大陸冷氣團挾境外空污 西部今持續橘紅害

〔記者蕭玗欣／台北報導〕新一波大陸冷氣團昨傍晚報到，氣象局預告，今、明兩天清晨，中部以北、東北部的低溫下探十三、十四度，其他地區約十五到十七度。環保署指出，這波大陸冷氣團屬於較髒的冷空氣，將挾帶境外污染物侵襲台灣西半部，預估今天北台灣空品達橘色提醒，雲嘉南、高屏及離島地區則是紅色警戒，估明天冷空氣減弱後，空品才可望好轉。
西部3成測站昨亮紅燈
台灣西半部地區昨日因擴散條件不佳、污染物累積，逾三分之一測站空氣品質指標ＡＱＩ一度達紅色等級，主要為懸浮微粒及臭氧。
氣象局預報員林定宜表示，昨天雖然境外污染物還沒到，但清晨嘉義地區的霧濃加上境內污染物影響，能見度不到一百公尺，氣象局昨也對此發布濃霧特報。
氣象局科技中心主任鄭明典則在臉書PO出一張中國地區的霾傳輸路徑圖提出警訊，指在長江口南方有一股霾氣開始往南飄。
環保署監資處長張順欽提醒，由於這波屬於較髒的冷空氣，預估今天北部空污ＡＱＩ達橘色提醒，雲嘉南、高屏及離島的金門、馬祖地區都是紅色警戒，明天冷氣團減弱以後空品會慢慢恢復，不過中南部擴散條件仍不佳，因此仍維持紅色警戒，雲嘉南地區風速較強，局部地區將出現揚塵天氣。
對於天氣，林定宜則表示，今天北部、東北部整天會較涼，高溫不超過廿度，中南部白天高溫還有廿三、廿四度，早晚日夜溫差大。後天清晨受冷空氣及輻射冷卻影響，中部以北低溫下探十三度，其他地區十六、十七度。水氣方面，這波冷空氣水氣並不多，僅東半部的宜花東地區會有局部短暫雨。
明天白天大陸冷氣團減弱，各地氣溫明顯回升三到四度，週二到週四各地夜晚及清晨較涼，中南部日夜溫差可達八到九度；白天北部高溫達廿二、廿三度，中部廿三、廿四度，南部廿五度，東半部廿一度，西半部都是多雲到晴的好天氣。
週五冷空氣 影響到跨年
氣象局也預告，本週五又會有另一波冷空氣南下，目前強度仍為東北季風，影響時間可能到跨年夜，屆時北部、東半部將有短暫雨發生，參加跨年活動的民眾要多留意氣象預報。