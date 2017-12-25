星期專訪─台電董事長楊偉甫：燃氣排放沒彈性 明夏缺電無法CPR

2017-12-25

記者林菁樺／專訪

今夏供電如走鋼索，又遇上八一五全台大停電。進入秋冬後，台電供電壓力才稍減，空污卻吹亂台電供電計畫。台電董事長楊偉甫接受本報專訪時強調，明年將是台電供電最嚴酷挑戰的一年，因為減煤數量換算會少六十一億度電，如果彈性放寬燃氣機組排放上限方案沒過關，等於出狀況不能讓台電實施ＣＰＲ（心肺復甦術）急救，明年夏季限電警報恐會響個不停。

空污修法 也要兼顧供電穩定

問︰要減煤又要穩定供電，台電如何應對？

答︰為了控制空污，台電要有更積極作為，但所有供電來源，其實是聯立方程式；不同來源、不同的量、機組何時大修啟用等都要精算，只要裡面有個數字一調整，要馬上應變並不容易。

現在是沒有附帶條件的減煤，台電當然可以配合減煤，但減煤卻不增加其他來源，問題會變得很複雜，產生比減煤更嚴肅的課題（供電不穩），這必須讓全民都了解是攸關公共安全、供電穩定的大問題。

台電非常清楚空污修法是為了朝好的空氣品質去走，但也要兼顧實際問題。空有好的法令，實務上若執行起來，會產生負面效果，修與不修，意義就不大。台電雖然是主事者之一，並未參加修法，但透過經濟部已非常清楚反映意見。

中火、興達減煤 減少61億度電

問︰明年有可能出現限電？有解方嗎？

答︰台電在十一月初行政院缺電記者會上，已提出明年排程，但突然出現新變數（空污減煤），現在尚未確定燃氣排放放寬的上限，若確認即可盤點出明年供電，不考慮核電的話，明年確實會非常辛苦。

至於是否出現限電？如果不採取更積極作為、彈性做法，風險相當高，台電當然是想盡辦法不讓限電（工業）發生，但很顯然明年確實是這幾年來，挑戰最嚴酷的一年。

台中與高雄市政府要求台電明年中火與興達電廠生煤使用需要減量兩成左右，經估算，興達電廠粗估明年會減少十六億度電，若加上中火的四十五億度電，共會減少六十一億度電。大家可能感覺不很明顯，但全台每五度電有一度就是來自中火，光是中火減煤兩成，全台供電都會受到影響。

以備轉容量率來看，六％以上安心、以下就有風險，跌到三％就剉咧等。台電拚命讓三部新機組（大林新一、大林新二、通霄新一號機）快上路，但新機組原不是要來彌補生煤減量，而是要增加安全係數，現卻變成要優先填補缺口，就代表新機組提升備轉安全值計畫被迫改變。

面對緊急供電要保有彈性，假設放寬燃氣機組排放上限方案沒過關，等於出了嚴重意外、台電卻無力急救；不僅燃氣天花板要放寬，備用機組也要完全Ready（準備好），在限電警報大響時，台電才有能力施展ＣＰＲ搶救供電。

電力替代方案應有合理討論平台

問︰政府是否應將各種電源替代方案所產生的結果講清楚？讓民眾可清楚判斷、選擇？

答︰電力的各種替代方案會產生何種效果，的確應該要有合理討論平台，且層級要夠高，若層級太低，意見就會變成在中間打轉。這次空污法修法告一段落，個人建議應該要有這樣機制，如何對全民公開完整說明，讓大家知道任何替代方案可能帶來的好處與缺點在哪。

簡單來說，應該讓企業界或一般民眾，清楚知道選擇哪種方案會有怎樣的結果，像是反電又反空污，答案恐會是無解；到底要選擇穩定供電、還是生活環境品質改善？這就類似是選擇題，若要倉促答題，恐怕會選出錯誤答案。

天然氣價格波動快 盡力節流

問︰未來天然氣發電佔比過半，氣源穩定嗎？電價會漲嗎？

答︰台灣能源幾乎全靠進口，天然氣、石油價格容易受到外在因素干擾，只要人家打噴嚏，我們就感冒。台灣的能源配比，很難說什麼比例是最好，因外在變化，不是掌握在我們手上。但不管如何，分散風險是最好的方式，燃煤卅％、再生能源廿％、天然氣五十％，是否洽當？可以討論；這就是選擇題，若發生不可預測變化，就得要大家共同承受。

台電自建協和與台中港天然氣接收站，就是希望將安全存量天數拉高到廿天以上，雖無法一次到位，但會朝階段式提高來規劃，能源局也對此正在修法。

因為天然氣多是靠進口，且國際價格波動太快，電價難免會受到影響；近期天然氣國際行情確實讓我們心驚膽戰，台灣是承受不起大波動的國家，大家關心的電價漲不漲，主要就是看這些因素；近一兩年內能源價格若有波動，有電價平穩基金這個大水庫調節，但能撐多久？還是得視大環境變化。

台電會盡最大努力節流，例如抑低尖峰用電（尖峰發電成本較高）、降低成本等，還需要中油幫忙買便宜氣源，降低經營壓力。

核四轉型綠能 兩、三年內發電

問︰核四後續轉型方向為何？

答︰核四已是既有資產， 只要不用核能發電，還是可讓它的殘餘價值發揮；以國家最大利益觀點考量，核四既有基礎設施相當完整，有電網送電的設施，底下的碼頭等設備都具備，加入新設施後，核四短期內就可發揮原有電力園區、電力站的功能。

最能為社會大眾接受的應該是風能、太陽能，雖然位處北部，發電效率可能不如南部，但與國家政策吻合、民意也支持。另外選項就是火力電廠，因火力機組屬於基載（廿四小時運轉）機組，是要燃氣、燃煤？或是兩者並存？台電已在評估中，希望朝國家最大利益化，明年上半年可往上呈報。在評估過程中綠能可以先行，預計未來兩、三年內，核四廠轉型就能發出綠電。

核四的資產價值會因轉型而有變動，損失可以降更低；依當地民眾反映也是反核、不反電，這點非常明確。核四資產仍在維護中，台電也會持續與當地民眾溝通，有共識的話，核四處理方向就會很明確。

核廢處置仍在尋找可行方案

問︰核能廠明年起陸續除役，核廢料處置問題？

答︰除役是各方期待，應該不會有不贊成的聲音，反而會要求台電加速；這也是燃料棒核廢處理的轉機，低階、高階核廢料要放在哪？暫時性、永久性？這都開始要面對，台電為了除役已投入相當多人力到國外去考察，也邀專家討論。

低階核廢過去因為處理要點有公投規定，但又制定得不夠周延，因而卡關；經濟部正式行文請原能會幫忙，方向不外乎是要不要公投或公投該怎麼做？核廢料要有可行方式才能走下去，時間點也到，期待這一、兩年可解決，或找到可行方案。