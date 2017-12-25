2017-12-25

記者鄒景雯／特稿

內政部在上週五撤免婦聯會主任委員辜嚴倬雲的職務，婦聯會隨即在昨天完成改選，由雷倩擊敗潘維剛而勝出。婦聯會內部出現兩股勢力，不只是辜嚴勢力與婦聯會派的意見分歧，國民黨的力量也混跡其中，增強了反動勢頭與複雜情勢，致使整個協商的過程，猶如歹戲拖棚，甚至令這個議題本身，皆已令人極度生厭。

事實上，以婦聯會的常委結構而言，對於內政部、黨產會、婦聯會的三方行政協商內容，抱持和解態度的，其實是略佔多數的，這既是「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」立法通過後的形勢比人強，也是社會發展到今天的時代認識，原本不該耗費過度的資源去討論。

但是現實顯然不是這樣。從頭到尾，已經高壽的辜嚴女士一直都很有「主見」，就拿上週，也就是行政契約簽署的這件事情來說，出面與內政部商談的婦聯會副主委葉金鳳與雷倩，經過深度對話之後，已經就三方協議獲得了初步共識，但是她們回去覆命時，卻出現了周折，辜嚴女士特地從美國發了一封電子郵件給婦聯會內部，明確表示不能簽的態度，辜嚴一說話，幹部們都不敢反對，導致上週五最後通牒日的破局，內政部也如期砍了辜嚴的主委職銜。

儘管如此，辜嚴依舊盤算，推派潘維剛擔任她的代理人，能夠在未來繼續主導婦聯會，但是老太太沒想到，主委既然已經被拔，所謂人去政息，婦聯會的決策結構顯然就回復到民主常態，昨天投票翻牌，主談派雷倩果然壞了辜嚴的妙計。而雷倩與潘維剛在「拉票」的過程，清楚呈現主和與主戰的不同立場，因此，雷倩的當選，是否代表國民黨、辜嚴、潘維剛的三角就此拆解？婦聯會集體已經傾向接受和平落幕的選項？待雷倩上任後，馬上可以見真章。

事件發展至此，有個更大的效應，值得政府提高警覺，那就是過去透過轉型正義滿足支持者脾胃的策略，在二○○○年開始朝小野大的政局中，以小博大，或許可以帶來快感，但是二○一六之後，民進黨完全執政，多數選民要求的是執行與效率，如果無法立竿見影，就會心生不耐，降低其滿意度。有關黨產及其附隨組織的處理，需要下刀明快，不宜再議而不決。

少些政治，多些經濟，永遠都是提振威信的主旋律，別被國民黨及其勢力給拖住。