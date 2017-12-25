辜嚴倬雲批政府 污蔑栽贓橫奪資產

2017-12-25

〔記者蕭玗欣／台北報導〕內政部上週五解除婦聯會主委辜嚴倬雲職務，婦聯會昨完成改選，由前立委雷倩當選新任主委，前主委辜嚴倬雲則發表聲明痛批，政府機關一再以「列為國民黨附隨組織」、「撤換主委」等不法手段要脅恐嚇，逼婦聯會就範，但婦聯會接受了政府條件就是成為不正當轉型正義的幫兇，她已經九十幾歲，絕對沒有為自己利益打算的心意。

若接受了政府條件

成不正當轉型正義幫兇

辜嚴倬雲表示，她從來不追求個人功名利祿，心之所念，是希望對國家奉獻心力者和眷屬、遺族可以得到好的照顧，因此長年和婦聯會的一群媽媽們攜手奉獻四十多年，無怨無悔。

辜嚴倬雲說，她萬萬沒想到，去年以來，政府竟然大敲追討不當黨產的鑼鼓，還把婦聯會羅織構陷為國民黨的附隨組織，意圖「污蔑栽贓、橫奪資產、操控組織」。

她說，婦聯會雖蒙不白之冤，卻也深切了解必須隨著時代變遷不斷調整更新，一方面解決歷史遺留下來的包袱，一方面進化轉型，所以積極與內政部協商，希望化解誤會，邁向新生。

辜嚴倬雲並痛批，內政部與黨產會不顧時代久遠、資料闕如，一再追索原始經費來源與運用狀況，而且不斷攻訐；更令人痛心的是，在協商過程中，政府一再利用「列為國民黨附隨組織」、「撤換主委」、「解散組織」等不法手段要脅恐嚇、意圖逼迫婦聯會就範。依法來說，婦聯會是人民組織，是政治團體，擁有法律賦予的自主權與地位，非任何人可予取予求，任意定奪支配、鞭打污辱。

辜嚴倬雲說，婦聯會當然知道接受了政府的條件，就可以免於被污蔑攻擊，但這樣就成了不當轉型正義的幫兇。她們選擇面對不法行政手段的制裁，因為她們只在乎事實、正義以及國家的法治與民主體制。她指，政府可以粗暴的拿走頭銜和金錢，拿不走正義及勇氣，婦聯會可以被解散，解散不了的是良知和歷史。