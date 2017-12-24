中油招考僱員 又傳集團舞弊

2017-12-24

〔記者黃佩君／台北報導〕中油昨舉行僱員甄試，由於去年招考遭舞弊集團入侵，最後開除十六人；昨日考試除更換舉辦單位，更請ＮＣＣ派出電波監測車，但仍查獲百起不符考試規則情形，高雄考場更有四、五起疑似舞弊，包括配戴無線耳機者，疑似仍有舞弊集團介入。中油表示，目前仍在確認中，若確為舞弊，將五年不得報考。

高雄多處考場 測到異常電波

中油昨舉行僱員甄試，台北、台中、高雄三考區共十考場，計一萬八千人報考，首節考試一萬五千人到考，到考率八十六．九％；預計錄取一三八八人，平均錄取率僅八．七％，競爭激烈。

中油去年十月委託金融研訓院舉辦僱員甄試，疑似有舞弊集團入侵，春節後報到考生被集體要求重考，其中高雄六十多名考生以同樣考題重考，卻有十六位高分考生不及格；中油因此於試用期後終止勞動契約。

查獲考生 違規配戴無線耳機

中油今年特別更換舉辦考試的單位，由金融研訓院改為松盟公司，並由ＮＣＣ指派電波定向監測車及電信警察，在各考場協助監測異常電波，更有專人使用隱形耳機偵測器及金屬探測設備於各考場巡查，以維護考試公平。

不過，這次考試仍傳出有一○○多起不符規定的情況，多數為未帶雙證件、與照片不符、疑似代考者。其中，高雄多處考場更傳出有集團舞弊情況，除了監測到異常電波，更查獲有考生配戴無線耳機的情形。

去年招考查獲舞弊 開除16人

中油表示，這次的確有部分考生疑似使用違禁器材，目前已蒐集相關證據，並由考試舉辦單位松盟公司確認，查獲者除該考科零分外，且未來五年不得報考。中油強調，通過考試者，試用訓練階段仍有複試及其他多項考核，確保操作能力及公共安全，並非一試定終身，未來也會確實執行，希望考生誠信應考。

此次中油甄試第一試成績預定於明年一月十五日開放網路查詢，通過者參加第二試；參加第二試合格錄取人員，將依第一試、第二試總成績高低，依序按志願分發至公司各單位訓練，訓練六個月期滿，成績合格後才正式僱用。