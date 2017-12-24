空氣中的海味 拆遷戶嘆將成記憶

2017-12-24

只有透西南風的那幾天才聞得到海的味道

〔記者黃旭磊、洪臣宏／高雄報導〕臨海的大林蒲，在沒有工廠煙囪包圍的歲月，生活中充滿海的氣息，煙囪一根根林立之後，黑煙霧霾長年籠罩，每年只有「透西南風」那幾天，居民才能聞到海的味道，未來遷村之後，空氣中那股海鹹味，將埋入記憶深處。

高雄小港區鳳興里長洪富賢二年前辦音樂季，廣邀民眾聽搖滾樂、吹海風，氣氛熱烈，「遷村後再也聞不到空氣中帶海鹹味了。」他無奈地說，家鄉被工業區包圍，全年被黑煙霧霾籠罩，只有春天前，風從西南方海口吹進來，才感受到清淨空氣。

百年鳳林國小 見證大林蒲變遷

走過百年歲月的鳳林國小，見證大林蒲滄海桑田。半世紀前，鳳林國小學生上課時，可輕易聞到海的氣息，如今因南星計畫區填海造陸，將大海阻隔在校區一公里之外，想站在海邊觀賞夕陽，成了奢望。

為配合國家政策遷徙，成了這一帶居民的宿命。創校不到四十年的鳳林國中因南星計畫區一度遷移校地；原本位於大林蒲東邊村郊的觀音寺，因寺地劃入中油大林廠區才遷到現址；物換星移的不只是地形地貌，農漁村經濟型態也被徹底改變，住在這裡的年輕人，大多得繞過工業區進入市區求職。

憂地坪、賠償金不夠 安頓成問題

聊到大林蒲遷村，居民流露不安，擔心政府承諾跳票、擔心地坪不夠蓋新厝、擔心賠償金不夠蓋新房；洪富賢說，「許多居民土地僅十幾坪，即使一坪換一坪，未來獲得的地坪仍不夠蓋厝，最後可能由財團收購土地，如果要住大樓，也要貸款買屋。」這些人雖支持遷村，但恐淪為無法安頓的人口，衍生另外的問題。

抗爭場合幾乎必到的婆婆媽媽要健康團高雄團長洪秀菊，對遷村沒有安全感。洪秀菊說，市府都發局強調「法律允許」前提下允許「一坪換一坪」，法律是政府說的，若政府反悔通通是空話。

南台灣的霾害嚴重，對處在「工業孤島」的大林蒲人更是難熬，鄰家、友人問候的話語常是「記得戴口罩！」來自於現實環境的健康威脅不容大林蒲居民有所遲疑，遷村勢在必行。

住在大林蒲的龔姓民眾因不堪咳嗽，砸錢買了空氣清淨機。張姓母親看到過敏性體質女兒最近猛打噴嚏，直說要「自力救濟」，也如法炮製。

洪富賢說，空氣品質實在太糟，環保署半年前開始在他家放置集氣瓶蒐集氣體檢驗污染物。四年來洪富賢蒐集了四十三件里民罹癌診斷書，以肺癌、肝癌居多。他不滿地說，罹癌比率太高，要求官方針對大林蒲進行流行病學調查、健康風險評估，都被當成耳邊風。

遷村預定地靠近機場航道，周邊有貨櫃車停車場，仍有噪音、空污疑慮。離開大林蒲，但能否遠離健康被威脅的生活，無人有把握。