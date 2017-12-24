891支煙囪包圍 高雄大林蒲要遷村

擺脫空污陰霾 萬人後年將遷到13公里外的新聚落
〔記者洪臣宏、王榮祥、葛祐豪、李欣芳／綜合報導〕高雄市小港區大林蒲鳳林國小今年十一月過百歲生日，村內建廟三百廿年的鳳林宮日前也擴大建醮，熱鬧滾滾，鳳林宮主委許木成說，這絕對是今年南部最大的一場；但風光背後，居住大林蒲五千多棟建物的萬餘人要遷徙到距離十三公里之遙的新聚落，重新建立家園，空氣中瀰漫著淡淡愁緒。
大林蒲、鳳鼻頭沿海六里，於明永曆十五年間（西元一六六一年）鄭成功部將屯墾定居，三百五十多年來，居民農耕、捕魚，過著純樸的「望海的日子」。民國四十九年政府劃定臨海工業區，六十三年推動十大建設，台船、中鋼、中油、台電大林廠等近六百家工廠進駐，八百九十一支煙囪陸續聳立，屢屢引發環保抗爭，大林蒲從此與污染畫上等號。
350年來居民農耕捕魚 直到74家工廠林立
根據高市環保局資料，高市總量管制工廠有四百廿八家，其中七十四家位於大林蒲，大多是鋼鐵、金屬製造、加工業，污染源以二氧化硫、細懸浮微粒等為主。環保局於全市工廠煙囪裝設一百一十九根連續自動監測系統，大林蒲工廠包辦七十二根，是全市監測系統數量最多地區。
被污染包圍的大林蒲討論遷村約二十五年，但向來「只聞樓梯響」，政黨輪替後，前行政院長林全於去年十一月親自走訪大林蒲，代表政府向居民道歉，並承諾立即改善空污問題，從優考慮遷村條件。
遷村談了25年 9成居民贊成、108年開始遷村
高雄市府主導的遷村案分為意願調查、規劃籌備、遷村安置三階段，因市府提出「住、商區建地一坪換一坪，建物以全新重建價格補償」條件優渥，九成居民贊成遷村，目前進行第二階段，地上物普查、居民籌組遷村籌備會、地方資源與文史調查、健康調查等作業，官方預計一○八年遷村，一一一年完成。不過坊間居民竊竊私語，指現在還看不到「遷村計畫書」，遷村時程充滿變數。行政院發言人徐國勇則表示，行政院支持遷村，正等待高雄市府提出細部計畫。
遷村地點方面，高雄市府考量集體遷村需有大量且集中土地供安置，最後選擇位於小港機場北側、中安路以北、航港局持有的紅毛港遷村安置剩餘土地，及台糖鳳山南成里的土地，總面積五十餘公頃，距大林蒲車程約十三公里。
走過不信任與疑慮 高市府完成家戶地上物普查
高雄市長陳菊指出，大林蒲、鳳鼻頭鄉親，從對遷村條件不信任，到現在幾乎家家戶戶完成地上物普查，顯示市府規劃遷村模式獲居民支持，此為台灣環境與產業轉型正義實踐的縮影及核心，她有幸擔任高雄市長，在執政價值的最後一哩路上，會奮戰至最後。